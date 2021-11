Eleição do Conselho do Orçamento Participativo 2022-2023 acontece nesta quarta-feira

A Prefeitura de Guarulhos irá realizar nesta quarta-feira (24) a eleição do Conselho Municipal do Orçamento Participativo (CMOP) 2022-2023, das 8h às 17h, no Centro Educacional Adamastor.

Os candidatos se inscreveram entre 9 e 22 de outubro no Departamento de Participação Popular, alocado no Paço Municipal, e agora a população poderá escolher seus conselheiros. Para votar é preciso residir no município, ter 18 anos ou mais e é obrigatório apresentar documento com foto.

O Orçamento Participativo é um mecanismo direto de comunicação e participação popular que viabiliza discussões sobre investimentos e políticas públicas. O objetivo é viabilizar um levantamento das necessidades dos bairros a fim de identificar suas prioridades.