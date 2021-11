Clube do livro para pessoas com deficiência visual termina a 4ª obra do ano com encontro presencial

Nesta quinta-feira (25) o Clube do Livro para pessoas com deficiência visual encerrou o 4º livro de 2021 em um encontro presencial realizado na Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão de Guarulhos. Estefânia Zonaro, 45, de forma voluntária fez a leitura dos últimos dois capítulos para os alunos do projeto. Por conta da pandemia e das restrições, até o momento a leitura vinha sendo realizada por ela em sua casa, gravada e enviada por áudio em um grupo do WhatsApp.

Para Estefânia, o trabalho voluntário é gratificante. “Todas as vezes que realizei o trabalho de ledora sempre foi gravado ou online. Esta foi a primeira vez presencial e a alegria é imensa”, disse.

Magda Medeiros Machado, 45, é deficiente visual total e participou como espectadora. Leitora assídua por meio de aplicativos, participa do clube desde janeiro, quando este começou. “No momento em que ouvimos uma pessoa lendo somos transportados para o mundo do livro, diferente de quando a leitura acontece pelo aplicativo. A entonação da voz, a emoção e a sensação são totalmente diferentes. Eu nunca tinha participado de uma ação assim, com alguém lendo. É uma troca de experiências bem legal”, contou.

O público estava muito animado e ansioso para descobrir o final do livro da vez, que se chama Depois da Chuva tudo Mudou e que fala sobre uma jovem de 19 anos que se sente desanimada com a vida e aprende, com a ajuda de uma senhora, a transformar seus sentimentos ruins em experiências positivas. A autora da obra, Gislaine Nascimento, que é servidora da Prefeitura, participou do encontro e pôde acompanhar de perto toda a expectativa. “Foi fantástico o mergulho que eles fizeram na história, o entendimento, a vivência. Isso é ótimo para o autor, né? Eu consegui perceber o quanto as descrições que fiz no livro são importantes pra eles. Eles me disseram que conseguiam imaginar os personagens e ações quando eu descrevia as roupas, o que tinha na casa etc. Fiquei muito emocionada e carrego isso para o resto da vida”, afirmou.

É possível se inscrever no Clube do Livro para pessoas com deficiência visual por meio do telefone (11) 2414-3685.