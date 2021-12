Criação de enfeites de Natal sustentáveis terá oficina especial no Bosque Maia

Nesta sexta-feira (3), a partir das 9h, a equipe de Educação Ambiental da Prefeitura de Guarulhos promove uma oficina especial para ensinar a fazer enfeites de Natal com materiais orgânicos que geralmente são descartados, como folhas, pinhas e galhos secos. A aula tem duração aproximada de uma hora e será no Viveiro Educador, localizado no final da alameda principal do parque. A participação é livre e gratuita.

A agenda ambiental de dezembro segue até o dia 16 com novas edições da oficina de cultivo de orquídeas e de minhocário, entre outras, além da trilha noturna. Para garantir vaga é necessário fazer inscrição antecipada por telefone (2482-1667 ou 2475-9843) ou pessoalmente no Viveiro Educador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Agenda

Dia 1°, quarta-feira, 9h

Oficina de Cultivo de Orquídeas – Orquidário Municipal (avenida Papa João XXIII, 219 – Parque Renato Maia)

Dia 2, quinta-feira, 19h

Trilha Noturna – Bosque Maia

Dia 3, sexta-feira, 9h

Oficina de enfeites de Natal – Viveiro Educador

Dia 8, quarta-feira, 9h

Exposição de enfeites de Natal – Viveiro Educador

Dia 14, terça-feira, 9h

Oficina Como Fazer um Minhocário – Viveiro Educador

Dia 15, quarta-feira

9h e 14h

Trilha das Abelhas – Bosque Maia

10h

Oficina de Cultivo de Orquídeas – Orquidário Municipal

Dia 16, quinta-feira, 9h

Oficina Horta para Pequenos Espaços – Viveiro Educador