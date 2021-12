Dose adicional da Janssen tem o intervalo reduzido para 61 dias

Conforme determinação do Governo do Estado, o intervalo mínimo da dose adicional para quem está com o esquema vacinal completo da Janssen (dose única) foi reduzido de cinco meses para 61 dias para pessoas com 18 anos ou mais. Desta forma, todas as pessoas que receberam a dose de Janssen antes de 30 de setembro já podem buscar uma das UBS da cidade para se vacinar.

No documento técnico da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, encaminhado pelo Governo do Estado, também há a orientação de que o imunobiológico para a dose adicional da Janssen seja preferencialmente a dose homóloga (Janssen) e que, na indisponibilidade, seja utilizada a dose heteróloga de Pfizer ou a vacina disponível.

Não há indicação de mais de uma dose adicional e, até o presente momento, não há contraindicação de realização de dose adicional para gestantes e puérperas, desde que essa seja realizada com a vacina da Pfizer, e não há recomendação de realizar dose adicional em pessoas de 12 a 17 anos.

Para quem recebeu a segunda dose dos demais imunizantes (Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer), o intervalo permanece de cinco meses para a dose adicional. Para a vacinação é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação, documento com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço.