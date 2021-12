Equipe do Vôlei Guarulhos leva filhotes para adoção ao jogo desta sexta-feira

O time masculino de vôlei Vedacit Guarulhos terá reforço no quesito fofura no jogo desta sexta-feira (17), às 21h, contra o Sesi-SP no estádio municipal Antonio José Celeste (avenida Domingos Fanganiello, 315). Antes do início da partida, válida pela primeira fase da Superliga 2020/2021, cada um dos jogadores titulares e reservas entrará em quadra levando no colo um filhote de cachorro ou de gato disponível para adoção imediata.

Todos os pets (sete gatinhos e sete cachorros) são castrados, vacinados, vermifugados e microchipados pelo Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos. A tenda de adoção estará montada a partir das 17h30 na área externa do ginásio. Para adotar é preciso ser maior de 18 anos, apresentar RG ou documento equivalente com foto e comprovante de residência. Para quem pretende adotar um gatinho é recomendável levar caixa de transporte para evitar eventuais escapes.

A iniciativa pretende incentivar a adoção na cidade, explica a diretora do DPAN, Juliana Kopczynski. “O abrigo da Prefeitura em Bonsucesso está lotado de cães e gatos à espera de uma família, bem como as acomodações dos protetores individuais e das ONGs de nossa cidade. Muitas vezes as pessoas querem adotar, mas não sabem como, então esta será uma ótima oportunidade para mudar a vida desses filhotes”.

Para entrar no ginásio o torcedor deve apresentar o comprovante de vacinação com duas doses da vacina contra a covid-19 ou o exame PCR com resultado negativo realizado até 48 horas antes do evento. Os ingressos estão à venda no site https://bit.ly/3sa2JvG. O jogo será transmitido pelo canal Sport TV 2.