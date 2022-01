Guarulhos terá céu encoberto, chuviscos e sensação de frio durante a semana

A semana começou com tempo encoberto, chuviscos e termômetros oscilando em torno dos 16°C durante a madrugada. No decorrer do dia ocorrem períodos de melhoria, mas o céu permanece com muitas nuvens e as temperaturas não sobem muito.

Dessa forma, a sensação deve ser de frio para a época do ano, com máximas que não devem superar os 22°C e a umidade relativa do ar permanece acima dos 60%. Os ventos úmidos do oceano devem manter as condições de nebulosidade com chuvas variando entre fraca e moderada intensidade, principalmente entre a tarde e o início da noite. Mesmo assim, o solo encharcado pelas chuvas dos últimos dias ainda mantém o potencial para formação de alagamentos transitáveis e deslizamentos de terra nas áreas de risco.

Confira a previsão completa para a semana em Guarulhos, segundo o Climatempo:

Hoje (10): Dia de sol com muitas nuvens, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 15ºC e máxima de 25ºC.

Terça-feira (11): Dia de sol com muitas nuvens, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 16ºC e máxima de 24ºC.

Quarta-feira (12): Dia de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 16ºC e máxima de 27ºC.

Quinta-feira (13): Dia de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 17ºC e máxima de 27ºC.

Sexta-feira (14): Dia de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19ºC e máxima de 30ºC.