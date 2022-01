Técnica de enfermagem é agredida por homem na UPA São João

Uma técnica de enfermagem foi agredida por um paciente dentro da unidade de Pronto-atendimento (UPA) do São João, o caso ocorreu na última sexta-feira (7) por volta das 7h30. A agressão foi gravada por câmeras de segurança.

As imagens mostram que um homem chega ao consultório e fala com o médico. Os dois olham para o fundo da sala, onde está a técnica de enfermagem. Ela passa o que aparenta ser o prontuário do paciente. O médico analisa os documentos e o homem se exalta quando eles divergem.

A mulher tenta intervir, quando é agredida duas vezes no rosto. O agressor dá um tapa no rosto da profissional de saúde. Em seguida, arranca a máscara dela e dá um tapa mais forte. Em seguida, o agressor foge. As pessoas que estavam no local tentam intervir, mas não conseguem.

A Secretaria de Saúde de Guarulhos lamentou o ocorrido e disse que vai prestar todo apoio à vítima.