De comida saudável a hamburguerias premium: a diversificada e saborosa gastronomia de Ubatuba

No litoral norte paulista, o verão também é deliciosamente aguardado por um motivo bastante peculiar. A nova estação oferece a oportunidade de aproveitar a gastronomia típica caiçara da região. Ubatuba, por exemplo, já está sendo bem procurada por este motivo. Afinal, são 102 praias espalhadas por sua costa, onde estão localizados restaurantes, barzinhos, cervejarias, docerias e pizzarias.

Veja dicas da Sabores da Praia para você degustar as maravilhas da gastronomia caiçara:

Beleza Pura

Filé de pescada todo incrementado por cerca de R$ 30,00 e suculenta carne Ancho por cerca de R$ 35,00. É possível comer bem em Ubatuba, com valores acessíveis se considerarmos o início da alta temporada, quando os preços, geralmente, sofrem algum tipo de reajuste.

Esses são os valores, em média, da maioria dos itens do cardápio do Restaurante Beleza Pura (12 99726-7011), localizado no centro. O lema da casa é “democratizar a comida a preços justos”.

Os pratos, idealizados pelo Chef Gilberto Pestana, são bem servidos e têm ótima apresentação, que aguçam ainda mais o paladar. A Pescada Beleza Pura, um dos carros-chefe do cardápio, é preparada com pescada fresca, grelhada na manteiga e regada com um saboroso molho de mostarda agridoce com tomate de cereja e cebola roxa.

Já o Ancho ao Pesto de Ervas também é grelhado na manteiga, ao vinho branco e pesto de ervas. Tudo para deixar os cerca de 200g do steak ainda mais saborosos.

A casa é especializada em comida brasileira, diz o chef, que já passou por badalados restaurantes de São Paulo, Campos do Jordão e Rio de Janeiro e se uniu ao sócio Pedro San Martin para abrir o novo point de Ubatuba.

Padaria Integrale

O verão também é sinônimo de gastronomia saudável, excelente para garantir uma boa saúde física e mental. Em Ubatuba uma padaria se dedicou a produzir todos os seus produtos de forma integral e vem agradando os frequentadores por conta desta possibilidade de desfrutar diversos itens de uma forma bem saudável.

Primeira padaria integral do Brasil, a Integrale (www.padariaintegrale.com) prioriza a qualidade e o estímulo do comércio bio regional. A casa conta com agricultores orgânicos em sua lista de fornecedores.

A padaria criou seu bistrô, com cardápio focado em proteínas, carboidratos, massas, frangos orgânicos e saladas. Um dos destaques fica para o filé de peixe local na chapa. São postas de peixe fresco do dia, com molho de tomilho, limão e pimenta rosa, acompanhadas por arroz integral multi grãos, feijão carioca, raízes ao forno e tabule de quinoa.

Já o frango orgânico vem em forma de filé, grelhado com raízes ao forno e legumes ao vapor. Há também a opção de sobrecoxa orgânica grelhada sem pele, com arroz cateto integral, feijão carioca, farofa de banana e salada.

La Orla Hamburgueria

Os hambúrgueres, queridinhos dos brasileiros, têm representantes de peso em Ubatuba. Afinal, é uma opção rápida e barata para quem tem pressa de aproveitar ao máximo os dias de sol e as noites frescas na cidade.

Na La Orla Burguer & Beer (12 99669-8145), localizada no bairro Itaguá, os hambúrgueres substituem fácil uma refeição, pois são bem generosos no tamanho. São 150g de carne macia e saborosa, cujo blend é de produção própria.

O Burger Portenha, de picanha, ressalta o sabor característico e tradicional da Argentina. É feito com queijo prato, pimentão vermelho confitado, pão com gergelim e molho de chimichurri artesanal com ingredientes exclusivos casa. E ainda acompanha 100g de batata frita.

Já o Burger Siciliana remete aos sabores do Mediterrâneo, com muçarela de búfala e parmesão ralado flambados, tomate cereja confitado, rúcula, azeite, pão brioche e maionese de ervas, com batata frita.

A viagem gastronômica também passa pela França, com o Burger Le Bleu; pelos EUA, com o Burger Jack´s, o Texana e o Americana; e, também, pelo Brasil, com o Carnaval, que remete à diversidade do país. Há também os hambúrgueres que lembram sucessos clássicos do cinema, como Estrela do Norte, Crocodilo Dundee, Chewbacca e Dexter.

Por falar em clássicos, a trilha sonora do La Orla, digamos assim, é dos anos 80, com destaque para o rock/pop, o que atrai um público mais adulto e antenado. Quarentões e cinquentões são habitués por lá.

Para curtir o som, nada melhor que aproveitar os drinques da casa para refrescar as noites quentes de verão. Experimente o CaipFruta La Orla, uma caipirinha de kiwi, maracujá, morango e pimenta rosa. O Blue Margarita, a Cuba Livre, o Mojito e o uísque também são algumas bebidas que integram o cardápio.

Doca 390

Misto de hamburgueria e cervejaria artesanal, a Doca 390 (www.doca390bar.menudino.com) também capricha no blend. Assim como no La Orla, o ambiente também é bastante descontraído, alegre, aconchegante e com música ao vivo, que embalam o clima até altas horas.

No cardápio o destaque fica para o Big Smash, que vem com dois hambúrgueres de 80g, queijo cheddar, molho especial lupulado, alface, cebola e picles. Já o Smash Nervoso é preparado com dois hambúrgueres de 80g, queijo cheddar, molho lupulado, bacon, cebola crispy e pimenta jalapeño.

São muitas opções de hambúrgueres, mas, antes de pedir algum, experimente as porções de entrada: Batata Ondulada Super, Doca Aipim, Batata Rústica e Doca Fish.

A carta de cervejas é bem ampla e tem opções para todos os gostos. De suave a amarga, passando pelas frutadas, de café e até zero.

Sabores da Praia

A Sabores da Praia é uma associação gastronômica que reúne restaurantes e bares do litoral norte de São Paulo e trabalha em ações para valorizar e fomentar a gastronomia típica e artesanal da região, com ações pontuais nas mídias especializadas em Gastronomia, Culinária e Turismo de todo o País.

A ideia é a de promover e fomentar o setor durante todo ano. Também fazem parte da plataforma gastrobares, cafeterias, padarias, cervejarias artesanais, docerias, chocolaterias, hamburguerias, pizzarias, quiosques de praia e bistrôs.