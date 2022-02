Peça Quarto de Despejo é tema para alunos com deficiência visual do projeto Peis

No último sábado (29) um grupo de quatro alunos do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis) da Pessoa com Deficiência Visual, da Prefeitura, assistiu à peça teatral Quarto de Despejo no Sesc Guarulhos. Encenada pela companhia de teatro Evoé, a encenação é baseada no livro homônimo de Carolina Maria de Jesus e que está sendo lido online semanalmente pelos alunos do projeto com o auxílio de um agente de leitura da Secretaria de Cultura.

“Ler o livro foi muito especial. Os capítulos me tocaram bastante, pois a personagem sofre muito com a fome. O espetáculo foi muito bom. Consegui entender. Fico muito feliz em participar porque me ajuda muito. É muito interessante”, disse a aluna do Peis Paloma Aparecida Lima dos Santos, 22 anos.

Com baixa visão, a integrante do projeto Zilma Dias de Oliveira comentou a encenação. “Amei a peça. Ela retrata bem o livro Quarto de Despejo e conta uma realidade que a gente vive. A Carolina era uma mulher forte, com pensamentos positivos e com visão política da sociedade. Gostei muito”, afirmou Zilma.

A Iniciativa da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão de Guarulhos visa a empoderar a pessoa com deficiência visual para garantir seus direitos e possibilitar mais autonomia na convivência em sociedade, preparar para o ambiente profissional e ampliar as possibilidades de atuação.