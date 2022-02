Rotary Club planta 40 árvores no Jd. Santa Francisca em ação do Ilhas Verdes

A viela São José do Egito, no Jardim Santa Francisca, é o mais recente endereço da cidade beneficiado pelo programa Ilhas Verdes da Prefeitura. Em parceria com o Rotary Club unidades Guarulhos, E-Club, Vila Galvão, Norte Centro e Guarulhos Sul, no último sábado (29) 40 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica foram plantadas no local.

Coordenado pela Divisão de Arborização da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), o plantio contou com a participação de 30 voluntários do Rotary. Antes de começarem a acomodar as mudas de aroeira, pau-brasil e resedá, dentre outras espécies, nos berços previamente abertos, o grupo aprendeu um pouco mais sobre os benefícios que a arborização proporciona à vida nas cidades, como diminuição da temperatura ambiente, redução de alagamentos, beleza e presença de pássaros.

A região foi escolhida por apresentar aumento da média da temperatura ambiente nos últimos anos, de acordo com imagens obtidas por satélite termal e disponibilizadas à Prefeitura pela Universidade de Guarulhos.

Grupos de amigos, empresas, clubes ou associações que queiram promover ou participar voluntariamente de plantios devem entrar em contato com a Sema pelo telefone 2475-9843. A pasta fornece as mudas e o suporte técnico.