Prefeitura promove formação com educadores da rede municipal

A Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta quarta-feira (2) a I Parada Pedagógica, com encontros presenciais e virtuais para a formação dos profissionais de educação, especificamente dos coordenadores pedagógicos, no Teatro Adamastor. O encontro abordou o planejamento das ações e estratégias de acolhimento e mapeamento que serão desenvolvidas pelos educadores, especialmente no mês de fevereiro, para subsidiar o desenvolvimento das ações que serão realizadas ao longo do ano letivo.

As formações também ocorreram de forma online, divididas em grupos, das 8h às 22h, para os professores de educação infantil, de educação básica, de educação básica de arte, de língua e cultura inglesa, de língua e cultura espanhola, de educação física, do atendimento educacional especializado, da educação especial e estagiários, além de coordenadores pedagógicos e vice-diretores.

A diretora do Departamento de Orientações Pedagógicas (Doep), Solange Turgante, falou sobre a importância da atuação dos coordenadores pedagógicos para acolhimento e mapeamento das necessidades de aprendizagem e potencialidades dos alunos, ações pautadas na Proposta Curricular – Quadro de Saberes Necessários (QSN).

“O papel do coordenador pedagógico é essencial para a identificação das necessidades dos alunos e da comunidade escolar e local. Com o retorno das aulas é importante que cada unidade escolar compreenda a melhor maneira de receber os estudantes, tomando como base o tempo e as vivências de cada criança. Dessa forma, é interessante proporcionar momentos de diálogo, reflexão e dinâmicas, ações que favoreçam a aprendizagem e interação com a turma”, explicou Solange.

O encontro formativo, promovido pela Secretaria de Educação, abordou ainda as atribuições de cada profissional para o bom funcionamento da escola, orientações aos pais e responsáveis dos alunos quanto às questões pedagógicas, como o programa Saberes em Casa, que terá como apoio as atividades dos professores em sala de aula no mês de março, além da entrega de livros do programa Minha Sala de Leitura, entre outras sugestões e propostas.

A reunião de planejamento com a equipe escolar continua nesta quinta-feira (3) com os educadores das Escolas da Prefeitura de Guarulhos. Cada unidade irá planejar as estratégias e ações de acolhimento, bem como as ações para coleta de informações para o planejamento escolar.