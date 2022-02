Concretagem de cratera na Marginal Tietê é finalizada e pista deve ser liberada nesta quinta

O serviço de concretagem da cratera que se abriu na Marginal Tietê, após o asfalto ter cedido ao lado de obra do Metrô da Linha 6-Laranja na Zona Norte de São Paulo, foi finalizado na noite da última quarta-feira (2). A informação foi confirmada pela Secretaria de Transportes Metropolitanos e a Sabesp.

Após a conclusão do trabalho, a Prefeitura de SP, que atua conjuntamente com a gestão estadual no serviço de reparo, disse que foi descartada a necessidade de colocação de estacas para deter a erosão do solo. Com isso, a pista da marginal poderá ser liberada até o final de hoje. A previsão é a de que os carros voltem a circular no local por volta das 17h.

O buraco foi preenchido com 4 mil m³ de concreto, o equivalente a 650 caminhões betoneira e foram despejados 12 mil m³ de pedras no poço VSE Aquinos, que corresponde a 1,2 mil caminhões basculantes – a quantidade de concreto utilizada poderia erguer 6 prédios de 16 andares. Mais de 220 colaboradores da Secretaria, da Sabesp e Linha Uni atuaram na realização desses trabalhos.