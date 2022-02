Guarulhos tem o primeiro caso da linhagem BA.2 da Ômicron confirmado

A Secretaria da Saúde confirmou o primeiro caso da linhagem BA.2 da variante Ômicron na cidade. Trata-se de um homem, de 26 anos, que foi notificado no começo do mês passado. O resultado positivo saiu no dia 6 de janeiro e a pasta recebeu o sequenciamento por volta do dia 20 do mesmo mês.

O homem não tem histórico de comorbidades e nem de viagens para fora do país, porém teve contato com familiares vindos da cidade de Sorocaba, interior do Estado de São Paulo, durante as festas de fim de ano. Os parentes manifestaram sintomas na semana seguinte ao contato e, alguns dias depois, ele também teve os primeiros sintomas, que foram leves e passageiros. O mesmo já se encontra totalmente recuperado.

O Ministério da Saúde informou na última sexta-feira (4) que foram identificados no Brasil três casos da linhagem BA.2 da variante Ômicron – um no Rio de janeiro e dois em São Paulo, todos notificados à pasta.

Segundo boletim divulgado pelo ministério, entre os dias 3 e 29 de janeiro, foram registrados 63.981 casos de variantes de preocupação no Brasil e suas respectivas sublinhagens. Os registros ocorreram em todos os estados do país.

Entenda a BA.2

Os vírus realizam o movimento de transformação, por vezes, criando novas variantes, podendo se dividir ou se ramificar em sub-linhagens. A variante delta da covid-19, por exemplo, registra 200 subvariantes diferentes. Essa mesma transformação aconteceu com a Ômicron, que já possui as linhagens BA.1, BA.2, BA.3 e B.1.1.529, sendo a BA.1 responsável pela maioria dos casos. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), quase 99% do DNA viral submetido ao banco de dados global GISAID (em 25 de janeiro de 2022) foi sequenciado como essa subvariante.