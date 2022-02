Prefeitura implanta o Programa Qualidade de Vida do Servidor

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Gestão, apresentou na terça-feira (15) o Programa Municipal de Qualidade de Vida do Servidor aos representantes de diversas pastas e do Ipref no auditório do Adamastor Centro. Regulamentado há poucas semanas pelo decreto 38.654/2022, o programa tem por objetivo disseminar conceitos e orientações ao servidor sobre a adoção de boas práticas laborais que contribuam para o bem-estar do servidor e o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida.

A proposta é criar ações, divulgar e fortalecer práticas já existentes, respeitando a livre adesão do funcionário, além de orientá-lo sobre ações no trabalho que gerem risco de doenças em razão de hábitos não saudáveis.

“Quando falamos em qualidade de vida para o servidor muitas vezes não reconhecemos a importância que esse assunto merece ter. Todas as iniciativas daqui pra frente vão ter que caminhar nessa direção, pois são relevantes para que tenhamos um servidor feliz e mais saudável, o que reflete positivamente no seu desempenho”, disse o secretário de Gestão, Adam Kubo.

Durante o evento os participantes puderam também sanar dúvidas sobre o programa e levantar propostas e sugestões para incluir no plano de ação.