GCM prende integrante de quadrilha por roubo e troca de tiros na Vila Progresso

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu nesta terça-feira (16) um integrante de uma quadrilha que roubou um comércio de aparelhos eletrônicos durante a madrugada na avenida Nossa Senhora Mãe dos Homens, Vila Progresso. A equipe chegou ao local para averiguar uma denúncia de arrombamento e foi recebida com disparos de arma de fogo feitos por um grupo de seis pessoas em três motocicletas. Houve troca de tiros e os criminosos fugiram.

Os guardas realizaram uma varredura nas imediações e encontraram um capacete, uma câmera e um notebook, que foram identificados pelo proprietário do estabelecimento. Durante a busca, uma equipe de apoio permaneceu em frente ao comércio para garantir a segurança.

Cerca de três horas após o crime, o comando da GCM recebeu informações sobre a entrada de um indivíduo com ferimento de arma de fogo no pé esquerdo no Pronto Atendimento Central do município de Arujá. Os agentes se dirigiram ao hospital e reconheceram o homem como um dos integrantes da quadrilha.

Após medicado, o acusado foi conduzido à autoridade policial de plantão no Distrito Policial de Arujá. Devido à suspeita de que o homem havia efetuado disparos contra a guarnição da GCM, foi aberto um boletim de ocorrência de resistência e roubo. Ele ficou detido e à disposição da Justiça.