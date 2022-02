Zoo de Guarulhos instala chuveirinhos para ajudar pássaros a enfrentarem os dias quentes

Os pássaros do Zoológico de Guarulhos ganharam uma ajuda para enfrentar os dias de muito calor. Os 22 recintos que abrigam tucanos, periquitos, papagaios, sabiás, bem-te-vis, corujinhas, tiribas, entre outras espécies, estão recebendo dispersores de água utilizados na agricultura adaptados para funcionarem como chuveirinhos.

Os periquitos-verdes foram os primeiros contemplados e já aproveitam a novidade. Segundo a tratadora Renata Lages, o equipamento é ligado por 30 minutos de duas a três vezes por dia, dependendo da necessidade. “São irrigadores de plantação adaptados para os nossos recintos. É possível ligar todos ao mesmo tempo, geralmente no período entre 11h e 14h, que é o pico do calor. Todos estão adorando a novidade. É uma verdadeira festa”, conta Renata, uma das responsáveis pela iniciativa.

Ainda nesta semana os recintos que abrigam sabiás, bem-te-vis, papagaios, corujinhas-do-mato e todas as demais espécies de aves do parque também terão chuveirinhos instalados. “É uma forma de garantir o conforto através de um hábito natural dos pássaros, que é o de se refrescar em fontes de água”, explica Fernanda Magalhães, diretora do Zoológico de Guarulhos.

Picolé e cubo de gelo

Outros animais do zoo que já começaram a receber um refresco a mais neste verão são os primatas, que vez ou outra saboreiam picolés de frutas com tenébrios (espécie de besouro), e também os felinos (leões, onças-pardas e onça-pintada), que, nos dias mais quentes, ganham picolés de carne e cubos de gelo recheados com cocos verdes.