Imóvel usado de até R$ 300 mil sustenta alta de 52% nas vendas na região de Guarulhos

Imóveis usados com preços de até R$ 300 mil são os mais vendidos em Guarulhos e outras nove cidades dessa fração da região metropolitana de São Paulo. Esse perfil da preferência dos compradores locais foi levantado em pesquisas feitas pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CreciSP) nesses municípios desde outubro do ano passado.

Em dezembro, segundo apurou o Creci com 128 imobiliárias e corretores dessas 10 cidades, casas e apartamentos com esses preços representaram 76% das unidades vendidas. Em novembro, eles somaram 76,47% e em outubro, 69,77% do total.

As vendas em dezembro cresceram 52,28% em relação a novembro, recuperando-se da queda de 31,18% registrada nesse mês frente a outubro, quando o CreciSP começou a pesquisar os mercados locais de venda de imóveis usados e de locação.

“Apesar de ser ainda recente, e não configurar uma tendência, essa concentração das vendas nos imóveis que custam até R$ 300 mil já é um indicativo do pulso do mercado local tanto para os compradores quantos para os vendedores”, avalia José Augusto Viana Neto, presidente do CreciSP.

Outro indicativo importante fornecido pelas pesquisas, segundo Viana Neto, “é a opção preferencial dos compradores pelos apartamentos, característica de todos os grandes conglomerados urbanos”. Em dezembro, eles somaram 63,79% das vendas e as casas, 36,21%. Em novembro, 61,11% e 38,89%, respectivamente. Em outubro, a participação dos apartamentos foi de 66,67% e a das casas de 33,33%.

As vendas em dezembro ficaram divididas entre as feitas com financiamento bancário (52,04%), com pagamento à vista (26,53%), em parcelas pagas diretamente aos proprietários (19,39%) e por crédito de consórcios (2,04%).

São do padrão construtivo médio 49,25% desses imóveis, que se distribuem por bairros de periferia (38,83%), centrais (33,98%) e de áreas nobres (27,18%).

Preferência por dois quartos

As 128 imobiliárias e corretores das 10 cidades pesquisadas na região de Guarulhos relataram que 86,21% dos apartamentos vendidos têm dois dormitórios, área útil de até 50 metros quadrados (72,41% deles) e uma vaga de garagem (96,30%).

Os que compraram casas se dividiram entre as de dois dormitórios (61,90% do total), de três (28,57%) e de um ou quatro quartos (4,76% de participação cada). A área útil da maioria oscila entre 51 e 100 metros quadrados (52,38%) e têm uma vaga de garagem (42,86%).

Locação de residências tem redução de 5,08%

Depois de ter crescido 57,42% em novembro frente a outubro, o volume de imóveis alugados caiu 5,08% em dezembro em comparação com o mês anterior. O preço médio de 74,19% dos novos aluguéis foi de até R$ 1.500,00, superando os R$ 1.250,00 registrados em novembro e outubro.

Ao contrário do que aconteceu no segmento de vendas, os novos inquilinos das 10 cidades da região de Guarulhos escolheram morar mais em casas (78,57%) do que em apartamentos (21,43%). A maioria deles se alojou em imóveis de bairros de periferia (59,04%) e de padrão construtivo médio (50%).

Ao optar por casas, preferiram as de dois dormitórios (60,87% do total), com área útil entre 51 e 100 metros quadrados (60,87%) e uma vaga de garagem (47,83%).

Os apartamentos mais alugados foram os de dois dormitórios (62,5%), com área útil variando entre 51 e 100 metros quadrados (87,50%) e uma vaga de garagem (75%).

A pesquisa CreciSP foi feita nas cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano.

Faixa de preço média Percentual Até R$ 100 mil 4,00% De R$ 101 a R$ 200 mil 32,00% De R$ 201 a R$ 300 mil 40,00% De R$ 301 a R$ 400 mil 6,00% De R$ 401 a R$ 500 mil 4,00% De R$ 501 a R$ 600 mil 4,00% De R$ 601 a R$ 700 mil 0,00% De R$ 701 a R$ 800 mil 2,00% De R$ 801 a R$ 900 mil 2,00% De R$ 901 a R$ 1 milhão 4,00% Acima de R$ 1 milhão 2,00%

Modalidade Percentual À Vista 26,53% Financiamento CAIXA 33,67% Financiamento Outros Bancos 18,37% Direto com Proprietário 19,39% Consórcios 2,04%

Região Percentual CENTRAL 33,98% NOBRE 27,18% DEMAIS REGIÕES 38,83%

Tipo Percentual LUXO 25,37% MÉDIO 49,25% STANDARD 25,37%

Casas Vendidas

Dormitórios Percentual 1 Dorm. 4,76% 2 Dorm. 61,90% 3 Dorm. 28,57% 4 Dorm. 4,76% 5 ou mais Dorm. 0,00%

Vagas de garagem Percentual Sem vaga 0,00% 1 vaga 42,86% 2 vagas 28,57% 3 vagas 19,05% 4 vagas 9,52% 5 ou mais vagas 0,00%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 14,29% 51 a 100 m² 52,38% 101 a 200 m² 19,05% 201 a 300 m² 14,29% 301 a 400 m² 0,00% 401 a 500 m² 0,00% acima de 500 m² 0,00%

Apartamentos Vendidos

Dormitórios Percentual Quitinete 0,00% 1 Dorm. 3,45% 2 Dorm. 86,21% 3 Dorm. 10,34% 4 Dorm. 0,00% 5 ou mais Dorm. 0,00%

Vagas de garagem Percentual Sem vaga 0,00% 1 vaga 96,30% 2 vagas 3,70% 3 vagas 0,00% 4 vagas 0,00% 5 ou mais vagas 0,00%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 72,41% 51 a 100 m² 24,14% 101 a 200 m² 3,45% 201 a 300 m² 0,00% 301 a 400 m² 0,00% 401 a 500 m² 0,00% acima de 500 m² 0,00%

Locações em Dezembro na região de GUARULHOS

VALOR ALUGUEL Percentual até 500 3,23% 501 a 750 9,68% 751 a 1.000 19,35% 1.001 a 1.250 12,90% 1.251 a 1.500 29,03% 1.501 a 1.750 6,45% 1.751 a 2.000 3,23% 2.001 a 2.500 6,45% 2.501 a 3.000 3,23% 3.001 a 4.000 3,23% Acima de R$ 4.000 3,23%

Região Percentual CENTRAL 19,28% NOBRE 21,69% DEMAIS REGIÕES 59,04%

Tipo Percentual LUXO 25,93% MÉDIO 50,00% STANDARD 24,07%

Casas Alugadas

Dormitórios Percentual Quitinete 0,00% 1 Dorm. 21,74% 2 Dorm. 60,87% 3 Dorm. 8,70% 4 Dorm. 4,35% 5 ou mais Dorm. 4,35%

Vagas de garagem Percentual Sem vaga 13,04% 1 vaga 47,83% 2 vagas 26,09% 3 vagas 8,70% 4 vagas 4,35% 5 ou mais vagas 0,00%

Área útil Percentual 1 a 50 m² 17,39% 51 a 100 m² 60,87% 101 a 200 m² 13,04% 201 a 300 m² 0,00% 301 a 400 m² 4,35% 401 a 500 m² 4,35% acima de 500 m² 0,00%

Apartamentos Alugados

Dormitórios Percentual Quitinete 12,50% 1 Dorm. 0,00% 2 Dorm. 62,50% 3 Dorm. 25,00% 4 Dorm. 0,00% 5 ou mais Dorm. 0,00%

Vagas de garagem Percentual Sem vaga 12,50% 1 vaga 75,00% 2 vagas 12,50% 3 vagas 0,00% 4 vagas 0,00% 5 ou mais vagas 0,00%