Um gigante de 650 toneladas estaciona em Guarulhos

Nesta última quarta (16), a XCMG Brasil apresentou ao público o primeiro Guindaste “Todo Terreno” comercializado pela empresa no Brasil. O gigante de 650 mil quilos foi exibido no showroom da XCMG em Guarulhos, erguendo um outro caminhão guindaste de menores dimensões. O evento contou com a participação de executivos da XCMG e empresários do setor da construção.

A XCMG Brasil é a maior em solo nacional na venda de maquinário pesado. Desde 2004, a empresa já investiu mais de 500 bilhões de dólares em infraestrutura e produção. A fábrica da empresa, inaugurada em Pouso Alegre (MG) em 2014, ocupa uma área de 1 milhão de m², dentre galpões de construção e instalações auxiliares. Mesmo com os problemas na economia em função da pandemia, o presidente da XCMG Brasil, sr. Wang Yansong, disse que vai continuar os investimentos no mercado brasileiro.

A capacidade instalada da fábrica (quer dizer, o quanto a fábrica consegue produzir anualmente) é de sete mil máquinas ao ano, dentre caminhões guindaste, carregadeiras, escavadeiras, motoniveladoras e rolos compactadores. Atualmente, o grupo XCMG é o terceiro maior do mundo desse setor, e o maior de toda a China. Hoje, o grupo caminha a passos largos para se tornar uma empresa de classe mundial.

Serviço

O guindaste fica em exposição entre os dias 16 e 18 de fevereiro.

Endereço: Escritório Comercial e Showroom da XCMG em Guarulhos (SP) – Av. Ladslau Kardos, 700 – Bairro dos Fontes

Data e horário: Quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022, a partir das 9:30 da manhã.