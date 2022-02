Prefeitura pavimenta ruas nos bairros Vila União e Cumbica

A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta quarta-feira (16) a pavimentação da rua Bela Vista, na Vila União. No endereço estão sendo instalados 200 metros de guias e sarjetas e 600 m² de pavimentação com blocos intertravados.

Outras duas ruas da cidade, Marmelópolis e Itanhandu, ambas em Cumbica, também estão sendo pavimentadas. No primeiro logradouro serão instalados 650 m² de pavimento intertravado e 260 metros de guias e sarjetas. No segundo serão 580 m² de pavimentação. Em todos os locais os trabalhos são executados por meio do projeto Mãos à Obra, desenvolvido pela Secretaria de Serviços Públicos (SSP).

De acordo com Ronaldo Antunes Oliveira, diretor do Departamento de Manutenção e Conservação da SSP, as pavimentações beneficiarão cerca de 200 famílias. “A melhoria do sistema viário repercute diretamente na vida dos moradores, que deixam de conviver com poeira e lama, passando a viver com mais dignidade”.

A conclusão das obras está prevista para o início do próximo mês. O andamento dos trabalhos depende das condições climáticas e da colaboração dos moradores em deixar as vias livres de veículos para permitir a passagem de máquinas e caminhões.

Mãos à Obra

Neste sistema de pavimentação moradores dos endereços vão a reuniões de mobilização nas quais são convidados a participar da etapa de colocação dos blocos intertravados.