Martello prevê volta das sessões presenciais na próxima semana

Durante a sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira (17), o presidente da Câmara, Martello (PDT), informou que prevê a volta presencial dos trabalhos já na próxima semana. “Mas ainda temos pessoas com covid na Casa, por isso estamos virtualmente”, disse.

Além disso, Martello alterou ainda, a pedido do vereador Pastor Anistaldo (PSC), a data da sessão, enquanto virtual, para todas as quartas-feiras. Até o momento, as mesmas estavam acontecendo às quintas-feiras. Segundo o presidente, a intenção é que as sessões voltem a acontecer dois dias por semana, mas se manterão somente as quartas enquanto não for possível.