Guarulhos ganha mais um espaço para cursos gratuitos no Taboão

A Prefeitura de Guarulhos inaugurou nesta sexta-feira (18) o Núcleo de Inclusão Produtiva, no Taboão. O local receberá cursos de qualificação profissional gratuitos e terá capacidade para atender até 260 alunos com o objetivo de reinserir pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho, incentivando a geração de renda.

“Quando a gente fala de assistência social as pessoas pensam apenas em entrega de cesta básica e esse equipamento, como tantos outros, é a prova de que assistir a população em vulnerabilidade é muito mais do que isso. É ensinar um novo ofício, incentivar que aquilo se transforme em um negócio, é também mostrar um caminho”, comentou o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante. Ele recebeu os alunos que já começaram o curso de panificação. Além deste, também são ofertados os cursos de culinária para buffet, culinária japonesa, doces e sobremesas, panificação, depilação, manicure e corte e costura.

Durante as aulas os alunos colocam em prática seus conhecimentos e habilidades, adquiridos e aperfeiçoados no decorrer do processo, unindo criatividade, mão na massa e empreendedorismo. Após a conclusão dos cursos um grande número de alunos demonstra interesse em montar seu próprio negócio e são incentivados pela municipalidade.

Elias Ezequiel de Moura, que começou nesta sexta-feira as aulas de panificação, conta que sua família usará esses conhecimentos para gerar renda, já que começou um pequeno negócio há cerca de um mês no bairro Cidade Soberana, onde mora. “Vai ser muito importante o que iremos aprender aqui, pois vamos conseguir aumentar o nosso cardápio. A oportunidade surgiu na hora certa”, afirmou. Sua mãe também aproveitou a oportunidade e se inscreveu no curso de doces e sobremesas.