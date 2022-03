Cine Kids do MIS apresenta ‘A Pequena Sereia’

O Cine Kids é um programa que exibe a cada mês um longa-metragem infantil marcante na história do cinema e oferece uma oficina criada pelo Núcleo Educativo do MIS a partir do filme exibido. Nesta primeira edição do ano, a criançada vai poder mergulhar nas profundezas do oceano com a sereia Ariel, no clássico “A pequena sereia” (dir. John Musker e Ron Clements, EUA, 1989, 82 min, livre, dublado), e participar de uma oficina de desenho de seres que vivem no mar.

Uma viagem nas profundezas do oceano com a princesa sereia Ariel, que anseia fazer parte do mundo dos humanos. Depois de fazer um acordo com Úrsula, uma malvada feiticeira do mar, Ariel embarca em uma aventura. Mas o destino do reino de seu pai está em suas mãos e, com a ajuda de Linguado e Sebastião, ela vai precisar de coragem e determinação para fazer a coisa certa nos dois mundos.

Sobre a oficina

Descobrindo o fundo do mar



O Núcleo Educativo do MIS convida as crianças a desenhar seres que vivem no oceano.

15h30 às 16h30

Foyer do Auditório MIS

20 vagas (ordem de chegada)

É necessário o acompanhamento de um responsável para a participação.