Integrantes do Bolsa Trabalho começam a prestar serviços nas UBS de Guarulhos

Os 118 integrantes do programa Bolsa Trabalho foram recebidos no final da tarde desta terça-feira (29), no auditório do Adamastor, em ação promovida pela Prefeitura de Guarulhos. Os bolsistas atuarão nas Unidades Básicas de Saúde da cidade em serviços diversos e iniciam suas atividades a partir desta quarta-feira (30).

O programa é uma parceria entre a Prefeitura e o governo estadual e?tem por objetivo proporcionar ocupação, qualificação profissional?e renda aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social residentes no Estado.?Nas UBS de Guarulhos a presença dos beneficiados irá agilizar o atendimento à população.

Com duração de cinco meses, a iniciativa oferece um auxílio de R$ 540, além de?curso de qualificação virtual,?seguro contra acidentes e a possibilidade de realizar atividades de?trabalho em órgãos públicos, com carga de 20 horas semanais.