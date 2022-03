Ministro Tarcísio de Freitas anuncia antecipação de obras na Dutra e Fernão Dias no Ciesp Guarulhos

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, foi recebido pelo diretor titular do Ciesp Guarulhos, Maurício Colin, na sede da entidade, nesta terça-feira (29), para falar sobre obras em rodovias da cidade que impactam diretamente no dia a dia dos industriais associados. Mais de 200 pessoas compareceram ao auditório do Ciesp. O prefeito Guti esteve presente, além do deputado federal Cezinha de Madureira e da diretora-presidente da CCR Rio-SP, Carla Fornasaro.

Segundo Tarcísio – que deve deixar o cargo nesta semana a fim de concorrer nas eleições ao Governo do Estado –, ainda em 2022 as obras para alargamento das marginais da rodovia Presidente Dutra devem ser iniciadas pela concessionária CCR. “Vamos antecipar essas obras, que são fundamentais para a liberação total do Trevo de Bonsucesso. Elas devem ser concluídas em 2023”, afirmou.

A nova concessão da Dutra, assinada neste mês, previa a ampliação das marginais apenas em 2025. Segundo o prefeito Guti, vários pedidos foram feitos ao ministro para que esse prazo fosse encurtado.

O ministro ainda anunciou que obras de alças de acesso na Rodovia Fernão Dias devem ser antecipadas. “Teremos a revisão quinquenal da concessão junto à Arteris e vamos exigir essas intervenções”.

O acesso a Guarulhos pela Fernão Dias, inclusive, está entre as demandas que o Ciesp Guarulhos apresentou a Tarcísio. “Além dessa questão, outras são primordiais para a indústria da região, bem como para a sociedade, como a ampliação do transporte metro e ferroviário, os acessos do Rodoanel para a cidade e a melhora da estrutura de saúde, com a instalação de um AME”, apontou Colin.

Após a apresentação das obras feitas não só em Guarulhos, mas em toda região metropolitana, o ministro Tarcísio ouviu demandas de industriais presentes.