Prefeitura abre inscrições para o Experimenta – Serviços Públicos

Com o objetivo de estimular soluções inovadoras para os serviços públicos, além de fomentar a ciência, a tecnologia e a inovação na cidade, a Prefeitura de Guarulhos abriu nesta quarta-feira (30) as inscrições para mais uma edição do Experimenta, que poderão ser realizadas até 29 de abril. O regulamento e o link para a inscrição estão disponíveis no site experimenta.guarulhos.sp.gov.br. O evento acontecerá entre os dias 13 e 15 de junho, de forma virtual.

Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI), o Experimenta concentra uma série de atividades ligadas ao empreendedorismo inovador e ajuda a consolidar essa cultura na cidade. A cada edição os participantes são convidados a abordar um tema de relevância para a sociedade sob a perspectiva da inovação tecnológica, de maneira que o evento possa gerar soluções aplicáveis à gestão pública e aos serviços oferecidos à população.

Na avaliação do titular da SDCETI, Jorge Taiar, o Experimenta é uma ferramenta integradora de suma importância no fomento ao desenvolvimento tecnológico e da inovação. “A gestão pública, as empresas, as instituições de ensino e a sociedade precisam atuar em conjunto na construção de soluções inovadoras para Guarulhos. O Experimenta reúne diversas mentes com essa missão e dá a oportunidade para que as pessoas sejam inseridas nesse importante processo”, comenta.

O evento

Durante o Experimenta – Serviços Públicos serão realizados três eventos: O Hackaton, que é uma maratona de soluções tecnológicas e inovadoras, o PITCH4GRU, um concurso de startups, e, por último, o Fórum de Debates, que pretende trazer especialistas para discutir os desafios acerca dos temas expostos nos dois primeiros eventos.

Em sua sexta edição, o evento deve novamente mobilizar estudantes, pesquisadores, universitários, empreendedores, investidores e o público conectado à tecnologia. Também é esperada a participação de servidores e gestores públicos, que buscarão debater e encontrar soluções tecnológicas para aperfeiçoar, dinamizar e inovar os serviços públicos.

Em caso de dúvidas entre em contato com a organização do evento pelos emails [email protected] e/ou [email protected].

Hackaton

Em apenas 24 horas os participantes irão trabalhar no desenvolvimento de uma solução aos desafios propostos, reunindo mentes dispostas para trabalhar em equipe dentro de um ambiente descolado e produtivo. Todos serão convidados a desafiar paradigmas e curtir bons momentos propiciados pelo fomento à cultura da inovação, tendo em vista o desenvolvimento de produtos, projetos e soluções.

Os participantes do Hackaton serão universitários, desenvolvedores, analistas de sistemas, analistas de banco de dados, designers de UX (experiência do usuário), analistas de negócios, mas não há limitação a esses perfis; todas as áreas são bem-vindas.

PITCH4GRU

Competição de Pitch (apresentação de até cinco minutos com o objetivo de despertar o interesse do interlocutor) voltada a empresas consolidadas que já possuem soluções em gestão operando no mercado, mais especificamente na área de serviços públicos.