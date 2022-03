Homem é preso por tráfico de entorpecentes no Jardim Presidente Dutra

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas na rua Manga, no Jardim Presidente Dutra nesta terça-feira (29). Ao notar a presença da viatura em patrulhamento preventivo na área, o suspeito abandonou uma mochila que continha 200 embalagens com substâncias entorpecentes e tentou fugir.

O acusado e os materiais apreendidos foram apresentados à autoridade no 4° Distrito Policial, onde foi solicitado o laudo pericial que contabilizou 126 embalagens contendo cocaína, 34 com skank, 26 com maconha e outras 14 com crack, além de 150 reais em dinheiro.

Diante das informações, foi ratificada a prisão em flagrante e lavrado o boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes. O indivíduo ficou detido e à disposição da Justiça.