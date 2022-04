Roteiro relax de 3 ou 4 dias na Páscoa ou Tiradentes? São Pedro tem

Ar puro, belas paisagens, boa gastronomia e uma extensa programação com música, teatro e oficina para crianças, em parques e praças, recebem os visitantes de São Pedro nos feriados da Páscoa e Tiradentes. Com a tranquilidade e o charme do interior, emoldurados pela Serra do Itaqueri, a Estância oferece variadas opções de lazer, passeios e bons momentos com amigos e família. Com uma novidade: o lançamento de um app que reúne informações turísticas como: meios de hospedagem, empreendimentos gastronômicos, atrativos e passeios, agências e eventos, além de mapa de navegação para o visitante não perder nenhuma opção.

Em ambos os feriados, as praças e os parques, além das Feiras de Artesanato e do Produtor, receberão shows musicais e oficinas culturais. As apresentações ocorrerão em diversos horários, incluindo atrações especiais à noite. Para conferir a programação completa, basta acessar as redes sociais da Prefeitura.

No feriado da Páscoa, haverá apresentações de teatro de rua e as crianças poderão se divertir com a Oficina de Biscoito da Páscoa, no sábado (16) de manhã, na Feira de Artesanato. A turminha vai produzir e decorar biscoitos comestíveis em formato de coelhinhos.

Paixão de Cristo

Além da programação musical do feriado da Páscoa, um grupo de teatro, composto por artistas da cidade e da região, fará a encenação “Em busca da Paixão”. A encenação ocorre na Sexta-feira Santa (15), a noite, na Praça Matriz, e na praça da Igreja São José, no sábado, à tarde. A cidade contará, ainda, com uma programação religiosa que inclui celebrações e procissões a partir de quinta (14).

Tiradentes

A programação especial continua no feriado de Tiradentes, de quinta, dia 21, até domingo (24). Os shows musicais e as oficinas culturais passam pelos mais diversos estilos, como samba – pop rock – sertanejo e MPB, e vão animar praças e parques.

Passeios e lazer

Com várias opções de hospedagem, incluindo hotéis fazenda, a Estância de São Pedro é um tradicional roteiro turístico no qual a tranquilidade de cidade do interior é um dos principais atrativos. Passeios ao ar livre com belas paisagens naturais, que podem ser contempladas do alto da serra, cachoeiras, praças e parques com diferentes atrativos completam um roteiro para inscrever os feriados da Páscoa e Tiradentes naquelas memórias de felicidade e bons momentos.

Vista da serra

Um dos pontos de contemplação no alto da serra é o Parque Aureliano Esteves, mais conhecido como Parque do Cristo, por ter uma enorme réplica do Cristo Redentor. Dali avista-se um amplo horizonte que em dias claros permite enxergar até mesmo cidades vizinhas. Mas, tem ainda os parques Marcelo Golinelli e de Voo Livre Celso Gonçalves da Fonseca todos com seus atrativos em meio ao verde, paisagens naturais e ar puro. Já, no centro, os Parques Maria Angélica Manfrinato e Ernesto Baltieri oferecem pista para caminhada e academia para exercícios físicos, pedalinho, quiosques, lago e fonte de água mineral, além de parquinho infantil. e a loja de artesanato local, para o turista levar uma lembrança da cidade.

Gastronomia

São muitas as opções gastronômicas em São Pedro. Mas, uma das boas indicações, é a comida típica do interior, com fogão a lenha e receitas caprichadas de pratos tradicionais da culinária caipira. E, para acompanhar, que tal uma cerveja ou cachaça artesanal, produzidas na cidade? Fica a dica.

A sobremesa típica da Estância, que não pode faltar após a refeição ou naquele petisco da tarde, é o doce de jaracatiá, uma fruta da Mata Atlântica parecida com mamão. A fruta é nutritiva, com cálcio, fósforo e ferro, mas, sobretudo, muito saborosa servida como doce em calda.

App São Pedro

Para facilitar a visita dos turistas, a Prefeitura lança sua página no app “Destinos Inteligentes”. O aplicativo reúne todas as informações turísticas da estância, os horários de funcionamento e telefones dos atrativos, e um mapa que permite a navegação até o local desejado. Disponível nas lojas online de aplicativos, o app pode ser baixado de graça nas versões para Androide e iOS.

“O app proporciona um deslocamento fácil e seguro para o turista e, para nós gestores, permite reunir dados estatísticos sobre os locais mais visitados e, assim, aprimorar os serviços que oferecemos”, diz a secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Clarissa Campos Quiararia.