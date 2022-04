Evento no Jardim Botânico do Rio destaca importância da Caatinga

Para celebrar o Dia da Caatinga, que se comemora no próximo dia 28, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro promove, de hoje (24) até 30 de abril, a Semana da Caatinga. O objetivo é valorizar o bioma, no qual vivem 27 milhões de brasileiros e que abriga grande diversidade de fauna e flora. Segundo os organizadores do evento, o bioma precisa ser valorizado e conservado.

Por isso, o Jardim Botânico programou uma série de atividades para mostrar aspectos surpreendentes desse bioma, com visitas guiadas, roda de conversa, jogos e desenhos animados, entre outras atividades. Haverá também distribuição de folhetos na bilheteria e no Centro de Visitantes, com informações sobre espécies da Caatinga cultivadas no Arboreto, e produtos à venda na Loja da Associação de Amigos do Jardim Botânico com estampas criadas especialmente para o evento.

De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, a Caatinga abrange área de 844.453 quilômetros quadrados, o que corresponde a 11% do território nacional, englobando todos os estados da Região Nordeste e o norte de Minas Gerais. Como em outras regiões de mata seca no continente americano, as espécies de plantas da Caatinga têm adaptações que lhes permitem sobreviver a períodos de seca extrema. Segundo o Jardim Botânico,ainda há muito a ser descoberto sobre a diversidade da flora desse bioma.

A Semana do Bioma Caatinga é parte do Programa Jardim Botânico Nacional: Biomas, cujo objetivo é contribuir para a conservação dos biomas brasileiros por intermédio da conscientização ambiental, divulgação e disseminação do conhecimento. A iniciativa pretende também facilitar as interações entre a sociedade e os diferentes biomas, por meio dos espaços, coleções e práticas científico-culturais do Jardim Botânico do Rio.

Cardápio nordestino

Deste domingo até o próximo sábado (30), com exceção apenas da quarta-feira (27), o restaurante Green Garden servirá cardápio nordestino, com destaque para o baião garden (baião-de-dois) e filé-mignon ao molho melaço de cana com queijo coalho. O drinque silvestre traz graviola e vodca com frutas silvestres vermelhas.



Nos mesmos dias, com exceção da quarta-feira, haverá exibição do desenho animado Mata Seca, em sessões contínuas das 8h às 17h, no Centro de Visitantes. A entrada é gratuita. Produzida pela rede de pesquisadores e conservacionistas DryFlor, a animação mostra a importância desse tipo de vegetação, existente na Caatinga, e busca sensibilizar para seu uso sustentável e sua preservação.

Hoje e amanhã (25), o público poderá participar da Trilha Guiada da Caatinga, às 13h30, com ponto de encontro no Centro de Visitantes. O pesquisador Marcus Nadruz, curador de Coleções Vivas do Jardim Botânico, levará os visitantes em uma caminhada para conhecer espécies da Caatinga presentes no Arboreto, como o juazeiro (Ziziphus joazeiro) e o mulungu (Erythrina velutina). O acesso ao Arboreto é pago.

Na terça (26) e na quinta-feiras (28), a visita guiada Cactos da Caatinga: entre espinhos e flores, às 10h30, levará os visitantes ao Cactário do Jardim Botânico com o curador Diego Gonzaga. Plantas resistentes e adaptadas a ambientes com baixa disponibilidade hídrica, os cactos compõem a paisagem de muitos biomas, principalmente da Caatinga. Exemplares de mandacaru, quipá, xique-xique e coroa-de-frade tornam o espaço especial e encantador para os visitantes.

Atividades lúdicas

Nos dias 28, 29 e 30 estão programadas atividades lúdicas sobre a Caatinga, com horários de 9h às 16h na quinta e sextas-feiras, e de 9h às 12h, no sábado. Os eventos ocorrerão no Museu do Meio Ambiente e têm entrada gratuita. Jogo da memória, cartilha didática do bioma e exibição de um desenho animado da série Os Guardiões da Biosfera – Episódio Caatinga são as atividades organizadas pela equipe de Educação Ambiental do Jardim Botânico para públicos de todas as idades.

Também para o Museu do Ambiente, no sábado, às 10h30, está programada a roda de conversa Fulorando no Sertão: Prosas de Um Caatingueiro, com ingresso franqueado ao público. A Caatinga tem fama de ser inóspita, pobre em vegetação, quase desértica. Mas será que é mesmo assim? A resposta será dada pelo pesquisador Domingos Cardoso, da Universidade Federal da Bahia, que vem ao Jardim Botânico do Rio para mostrar aspectos surpreendentes do bioma onde, como ele diz, “as flores pipocam”. Haverá sorteio de dois exemplares do livro Sertões Adentro – Viagens nas Caatingas, Séculos XVI a XIX, organizado pela pesquisadora Lorelai Kury, da Casa de Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), doados pela editora Andrea Jakobson Estúdio para o evento.

Os ingressos para o Arboreto encontram-se à venda na bilheteria e no site do Jardim Botânico, com valores que vão de R$ 17, para visitantes residentes na área metropolitana do Rio de Janeiro; R$ 27, para visitantes residentes no Brasil; R$ 50, para visitantes estrangeiros oriundos do Mercosul; e R$ 67, para demais visitantes estrangeiros.