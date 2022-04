Sábado é o Dia D de vacinação contra gripe e sarampo em crianças menores de cinco anos

No próximo sábado (30) será promovido o Dia D de vacinação de crianças de seis meses a menores de cinco anos contra a gripe e o sarampo no Ambulatório da Criança e em todas as Unidades Básicas de Saúde de Guarulhos, exceto a Alvorada. A vacinação ocorrerá das 8h às 17h. Gestantes e puérperas, que fazem parte do público-alvo para a vacinação contra a gripe, poderão ser imunizadas nesse dia. As doses seguirão disponíveis nessas unidades a partir de segunda-feira (2) para esses grupos.

Nesta fase da campanha contra a gripe a meta é vacinar 102,5 mil crianças, ou 90% dos 113.927 jovens de seis meses a menores cinco anos de Guarulhos. Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, 64.733 doses foram aplicadas contra a influenza até quinta-feira (21). O público-alvo vigente são os profissionais da saúde e as pessoas acima de 60 anos. A vacina protege contra os vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou o surto no final de 2021.

Já a vacina contra o sarampo, que faz parte da imunização de rotina e tem o esquema vacinal previsto de uma dose da tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola), está sendo aplicada em trabalhadores da saúde com a dose em atraso ou sem comprovação de vacinação porque esse público está mais exposto à doença nos serviços de saúde.

Para crianças de seis meses a menores de cinco anos a vacinação, antes prevista para iniciar na segunda-feira (2) e antecipada para este sábado (30), será de uma dose indiscriminada contra o sarampo. Ou seja, independente da situação vacinal, completa ou não, este público pode receber uma dose da tríplice viral. Vale ressaltar que ambas as vacinas, tanto a contra a gripe quanto a contra o sarampo, podem ser administradas na mesma visita à UBS. A vacinação simultânea é uma atividade recomendada pelo Programa Nacional de Imunizações para a redução de oportunidades perdidas de vacinação.

Serviço

O Ambulatório da Criança fica na rua Oswaldo Cruz, 151, Centro.

Os endereços das UBS podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.