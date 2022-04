Gol faz voo direto inaugural ligando Guarulhos ao interior gaúcho

Seguindo a agenda de compromissos da Gol Linhas Aéreas com o Estado do Rio Grande do Sul, a Companhia líder no mercado doméstico brasileiro realizou nesta terça-feira (26) o seu voo inaugural ligando Guarulhos (GRU) a Uruguaiana (URG), mais novo destino da Companhia no País. O voo G3 8068, operado em parceria com a VOEPASS, partiu às 14h19 e pousou na cidade gaúcha às 17h35. Na sequência, a mesma aeronave realizou o primeiro voo entre URG-GRU (G3 8069).

Em novembro de 2021, Paulo Kakinoff, presidente da Gol, anunciou junto às autoridades locais no Palácio Piratini, em Porto Alegre, os investimentos da Companhia no estado previstos para 2022. Depois de Pelotas (PET), nova base já operando voos da Gol desde janeiro, chegou a vez de Uruguaiana (URG) receber os voos da Companhia.

O voo inaugural Guarulhos-Uruguaiana teve a presença de Ranolfo Vieira Júnior, governador do estado do Rio Grande do Sul, do prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, do comandante Alberto Fajerman, conselheiro do presidente da Companhia e do deputado estadual Frederico Antunes, presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional na Assembleia Legislativa. Houve cerimônia de corte de faixas antes do embarque para inaugurar o novo destino. O batismo da aeronave, alinhado com as práticas sustentáveis da Companhia, foi realizado de forma digital por meio do filtro Batismo Sustentável, do Instagram Gol, simulando os tradicionais jatos de água, simbólicos na aviação comercial.

“Hoje, a Gol dá mais um passo importante em nossa história, com um voo direto entre São Paulo e Uruguaiana. É muito bom poder levar mais pessoas para este importante destino no interior do Rio Grande do Sul, bem como facilitar a conexão de gaúchos dessa região com todo o Brasil e o mundo através das nossas conexões em Guarulhos”, comentou Alberto Fajerman, responsável pelo discurso a bordo do primeiro voo.

Este novo e relevante destino é fruto da parceria entre a Gol e a VOEPASS. São três frequências semanais disponíveis aos Clientes: às terças, quintas e sábados, tanto a ida quanto a volta. Os bilhetes de e para Uruguaiana podem ser adquiridos exclusivamente pelos canais de venda da Gol e são operados pela companhia parceira com a aeronave ATR-72, com capacidade para 68 passageiros.

“Nosso Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR-RS) fez com que o RS seja o Estado com mais voos regionais e com mais voos ligando municípios do interior a São Paulo. A partir do segundo semestre de 2022, serão sete cidades com ligação com o Estado de SP. Isso representa desenvolvimento regional e econômico para o RS”, destacou o governador Ranolfo Vieira Júnior. “A partir de hoje, Uruguaiana e a região da Fronteira Oeste estão ligadas diretamente ao aeroporto de Guarulhos. SP está a uma escala do mundo, e também podemos fazer o raciocínio inverso: Paris está a uma escala de Uruguaiana!”, brincou Ranolfo.

“A inauguração de mais uma rota da Gol entre Guarulhos e o interior gaúcho valoriza a aposta da Companhia na expansão regional como forma de promover o desenvolvimento e contribuir para a geração de riquezas. As projeções para este novo destino são promissoras ao atender não só Clientes da região de Uruguaiana como do interior argentino que deseja chegar mais rápido a São Paulo e outras localidades brasileiras e internacionais”, aposta Ciro Camargo, gerente de Relações Institucionais e Desenvolvimento Internacional da Gol, que recebeu os passageiros do voo inaugural no desembarque em Uruguaiana.

“O voo entre Uruguaiana e São Paulo representa desenvolvimento e transformação. Nossa terra passa a ter um espaço especial no mapa oficial de investimentos e negócios”, completou Ronnie Mello, prefeito da cidade gaúcha.

Além de encurtar distâncias entre o extremo oeste do Rio Grande do Sul e a capital paulista, a nova rota traz um benefício inédito e vantajoso aos Clientes: a partir de agora, todos que voarem de/para Uruguaiana com passagem adquirida junto à Gol, é permitido acumular milhas – e resgatar bilhetes – no programa de fidelidade Smiles em todos os trechos. Exemplo: uma viagem de Uruguaiana para Fortaleza, com conexão em Guarulhos, vale milhas Smiles desde a origem até o destino final, mesmo que a operação no primeiro trecho seja realizada pela VOEPASS.

“É muito gratificante poder operar novos destinos em parceria com a Gol, participando desse projeto de reescrever a malha aérea regional do Brasil dentro do modelo de compra de capacidade, tão utilizado na Europa e América do Norte. A Gol mais uma vez sai à frente, iniciando novas e importantes operações, como é o caso do voo ligando Uruguaiana a Guarulhos”, comenta Eduardo Busch, CEO da VOEPASS.

