Prefeitura abre inscrições para cursos de qualificação a partir da próxima semana

O Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), programa da Prefeitura de Guarulhos, abrirá na próxima semana as inscrições para 420 vagas em cursos de qualificação profissional.

Em um primeiro momento as inscrições acontecerão nos dias 3 e 4 de maio presencialmente na 1ª Semana do Trabalhador, que acontecerá no Adamastor, e, após isso, pelos telefones 2475-9706 / 2475-9715 / 2475-9724 / 2475-9725 / 2475-9728, da Secretaria do Trabalho, até o dia 20 de maio.

Para se inscrever é necessário ter 16 anos ou mais, morar em Guarulhos e ter o 1º grau completo. Será necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e carteira de trabalho, além de informar um número de telefone, email e estado civil.

As aulas acontecerão presencialmente em diferentes localidades a fim de atingir o público de diversas regiões da cidade.

Cursos disponíveis e locais das aulas



*Colégio Baluarte (Rua Téles Pires, 240 – Parque Jurema)

Aulas das 18h30 às 22h30

– Auxiliar de cozinheiro – 15 vagas

– Boas Práticas de Fabricação de Indústria Farmacêutica e Cosmética (BPF) – 15 vagas

– Porteiro – 15 vagas



*Colégio Betel do Sol Nascente (rua Murutu, 718 – Jardim Silvestre)

Aulas das 18h às 22h

– Auxiliar de cozinheiro – 15 vagas

– Barman – 15 vagas

– Cuidador de idoso – 15 vagas

– Estética corporal e facial – 15 vagas

– Manutenção do smartphone e tablet – 15 vagas

– Maquiagem e designer de sobrancelha – 15 vagas

– Mecânico de manutenção de ar-condicionado – 15 vagas



Colégio Guarulhos (rua Bueno Brandão, 74 – Jardim São José)

Aulas das 18h30 às 22h30

– Barman – 15 vagas

– Boas Práticas de Fabricação de Indústria Farmacêutica e Cosmética (BPF) – 15 vagas

– Cabeleireiro – 30 vagas

– Cuidador de idoso – 15 vagas

– Estética corporal e facial – 15 vagas

– Manicure e pedicure – 30 vagas

– Manutenção do smartphone e tablet – 15 vagas

– Maquiagem e designer de sobrancelha – 15 vagas

– Mecânico de manutenção de ar-condicionado – 15 vagas

– Marketing e vendas – 30 vagas

– Operador de serigrafia – 30 vagas

– Porteiro – 15 vagas

– Revestidor de pisos e azulejos – 30 vagas