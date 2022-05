Ação de Dia das Mães no Parque Shopping Maia terá parte do valor revertido ao Graacc

No Parque Shopping Maia, nenhuma mãe vai ficar sem presente! Em comemoração ao Dia das Mães, o shopping estendeu o prazo da ação onde o cliente pode levar uma bolsa exclusiva e estilosa do shopping: agora, vai até o dia 15 de maio.

Agora não é mais necessário juntar as notas fiscais para trocar pela bolsa. O cliente poderá comprar o acessório por apenas R$ 20 diretamente no posto de troca localizado no Piso P2, próximo a C&A, pensando em facilitar ainda mais o processo para o consumidor e visando a doação. E a melhor parte: parte do valor da compra será revertido ao Graacc, o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer.

O Parque Shopping Maia está de portas abertas de segunda à sábado das 10h às 22h, aos domingos e feriados das 14h às 20h.