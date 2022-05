Instituto CCR e ViaMobilidade apresentam concerto gratuito na véspera do Dia das Mães

O sábado (07), véspera do Dia das Mães, será de muita música para quem passar pela Estação Pinheiros da Linha 9-Esmeralda de trem. Entre meio-dia e 14h, a Banda Sinfônica Jovem de Jacareí mostra seu talento em apresentação que inclui clássicos da música popular brasileira eternizados na voz de Tim Mais e Elis Regina, entre outros, além de músicas de bandas como Queen e Abba.

O concerto é fruto de uma parceria entre o Instituto CCR e a ViaMobilidade, juntamente com o Instituto Arte Cultural Maestro Mauro Messias Bueno. Ao todo, 40 músicos se apresentarão no local. Eles são alunos do Conservatório de Jacareí (SP), instituição que tem por objetivo estimular o gosto pela música em crianças e jovens. O evento é aberto aos passageiros e admiradores de música.



A Banda Sinfônica Jovem de Jacareí preparou um repertório especial: com recriações de obras de Elis Regina e Tim Maia, entre outros gigantes da música popular brasileira. E claro, algumas surpresas para quem gosta de música pop. Entre os destaques estarão as recriações de sucessos do ABBA e do Queen.

O que vai rolar no concerto?

– Queem in Concert

– Querelas do Brasil/ Alô, Alô, Alô Marciano/ Cinema Olympia (Elis Regina)

– Primavera (Tim Maia)

– Não quero dinheiro (Tim Maia)

– Abba Gold

– Aquarela do Brasil (Somente Banda)