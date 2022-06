ACE-Guarulhos inaugura estúdio para criação de conteúdo sobre o universo empreendedor

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos inaugura nesta sexta-feira, 3/06, seu estúdio de produção audiovisual. O ACEWeb TV será um espaço para produção de conteúdo em vídeo sobre o universo empreendedor.

Para marcar o lançamento do espaço, a entidade organizou uma live, a partir das 11h, que será transmitida pelos canais da ACE-Guarulhos no YouTube, Facebook e Instagram. Após a cerimônia de inauguração será transmitida ao vivo a edição de estreia do programa “O X da Questão”, talkshow apresentado pelo presidente da ACE, Silvio Alves.

Silvio – CEO da Rede X de Supermercados – entrevistará convidados especiais, como o deputado federal Marco Bertaiolli, vice-presidente da FACESP (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo) e da CACB (Confederação das Associações Comerciais do Brasil).

“Nosso objetivo com o Estúdio ACEWeb TV é mobilizar ainda mais o empreendedor local por meio da produção de conteúdo voltado aos negócios na região. Além disso, poderemos interagir, envolver e fidelizar nosso associado com a oferta de mídia espontânea e gratuita e, ainda, atrair novos associados com o compartilhamento de informações relevantes e espaço de divulgação de seus produtos e serviços”, explicou Silvio.

Serviço

Lançamento do Estúdio ACEWeb TV

Coquetel de inauguração – Sexta-feira, 3/06, às 11h

Live da cerimônia de lançamento e estreia do programa “O X da Questão” – transmissão pelos canais da ACE-Guarulhos no YouTube, Facebook e Instagram