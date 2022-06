Aeroporto de Guarulhos terá terminal vip para passageiros de alta renda

A construção de um novo terminal para passageiros de alta renda no Aeroporto de Guarulhos recebeu autorização do governo federal para assinar contrato. O projeto, intitulado como Terminal Vip, prevê o investimento de R$408,9 milhões (US$ 408,9 milhões).

Com uma área de 5 mil metros quadrados e 4 mil de área construída, próxima aos hangares de manutenção da Latam e da American Airlines, o terminal contará com sistema de imigração da Receita e Polícia Federal, para que os passageiros tenham nenhum tipo de contato com a classe econômica.

Os passageiros terão direito ainda ao serviço de transporte de luxo, que o buscará, com segurança, em casa ou no hotel, deixando dentro do terminal. Além do transporte de carro até a porta da aeronave.

Segundo o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glazmann, o terminal será voltado para pessoas com seus próprios aviões ou viajantes de primeira classe.