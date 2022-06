Expresso Turístico da CPTM ganhará reestruturação para ampliar o serviço

O Expresso Turístico da CPTM ganha importantes mudanças que vão melhorar e ampliar a prestação do serviço a partir deste ano. Entre as medidas estão a terceirização da bilheteria com a venda de ingressos exclusiva por plataformas online e ampliação da frota, que hoje conta com duas composições.



O Expresso Turístico oferece três roteiros Paranapiacaba, Jundiaí e Mogi das Cruzes, sempre com partidas a partir da Estação da Luz. De abril de 2009 até março de 2020, o Expresso Turístico atendeu cerca de 80 mil passageiros.

Atualmente, o Expresso Turístico integra pontos turísticos ao longo da malha férrea e promove a valorização histórica da ferrovia. “A nossa proposta é oferecer aos passageiros uma nova experiência no Expresso Turístico. Por isso, vamos tratar o serviço como uma unidade de negócio para oferecer um serviço diferenciado nas viagens e que o roteiro passe a fazer parte da programação cultural e turística da cidade”, explica Natália Melo, Gerente de Novos Negócios da CPTM.

Como parte da ampliação dos serviços, a CPTM também vislumbra a disponibilização de um vagão restaurante para proporcionar aos turistas uma viagem ainda mais agradável.

O processo de contratação da prestação de serviços de venda e emissão de ingressos online (site e aplicativos de celulares) está em andamento e as propostas serão recebidas até esta sexta-feira (24/06). O prazo de execução dos serviços será de até 12 meses, a partir da assinatura do contrato.

Com a facilitação da venda dos ingressos por meio online, a CPTM pretende aumentar ainda mais o interesse do público pelas viagens turísticas e históricas do Expresso Turístico.

Para incrementar ainda mais o serviço, haverá ampliação da frota com a reforma de mais dois carros. O edital de licitação foi publicado nesta quinta-feira (23/06) no Diário Oficial do Estado para a reforma de 88 poltronas que serão utilizadas na ampliação da frota do Expresso Turístico, que atualmente conta com duas composições.

A sessão pública deve acontecer em 07/07/2022 às 09h00 e o edital está nos sites da CPTM, BEC e Imesp. No documento também é possível verificar as especificações para a reforma dos assentos.

Sobre o Expresso Turístico

Desde 2009, a CPTM colocou em atividade o Expresso Turístico, passeios de trem que saem da Estação Luz, no centro de São Paulo, com destino à Jundiaí, Paranapiacaba e Mogi das Cruzes. O passeio do Expresso Turístico é feito em uma locomotiva a diesel, modelo Alco RS-3 de 1952, que conduz dois carros de passageiros, de aço inoxidável, fabricados no Brasil pela Budd – Mafersa nos anos 60 e que foram cedidos pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária).



Durante a viagem, o turista aprecia a paisagem e conhece um pouco da história.



Atualmente, o embarque é realizado às 8h30 da plataforma 4 da Estação Luz e o retorno das cidades visitadas, às 16h30. São 172 poltronas para acomodar confortavelmente os turistas, além de espaço reservado para cadeira de rodas (com cinto de segurança e ancoragem da cadeira).