Cata-Treco atende Jardim Bela Vista e mais sete bairros neste final de semana

A Operação Cata-Treco de retirada de inservíveis, realizada semanalmente pela Prefeitura de Guarulhos, atenderá oito bairros neste final de semana. No sábado (2) os caminhões percorrerão as ruas do Jardim Bela Vista, do Jardim Jovaia e do Jardim Divinolândia. No domingo (3) será a vez de Jardim América, Jardim Monte Carmelo, Jardim Scyntila, Jardim Ipanema e Jardim Alvorada.

Para utilizar o serviço basta dispor os itens que deseja descartar em frente à residência até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

A Cata-Treco recolhe móveis velhos (sofás, colchões, armários etc.), eletrodomésticos, eletroeletrônicos sem uso e demais artigos recicláveis, como embalagens plásticas, papelão, vidro e metais em geral.

O objetivo da operação é facilitar o descarte correto de materiais e assim evitar que terrenos baldios, praças, margens de rios e calçadas virem pontos de descarte irregular. A Secretaria de Serviços Públicos informa que os caminhões não recolhem materiais de construção civil, lixo doméstico e animais mortos.

Mais informações em www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco.

Roteiro – Sábado, dia 2

Jardim Bela Vista

Viela A, rua Agnello Trama, rua Araraquara, rua Bauru, rua Cabrália, rua Chibata, rua Cruzeiro do Sul, avenida Dona Emília de Castro Martins, rua Duartina, rua Formosa do Rio Preto, rua Garça, rua Girassol, rua Havana, rua Humberto Brochini, rua Idioma Esperanto, rua Ipauçu, rua Jacarandá, rua Jaú, rua José Pio Magalhaes, praça Juscelino Kubitschek de Oliveira, rua Laranjal, rua Lençóis Paulista, rua Maringá, avenida Martins Júnior, rua Marília, rua Monte Azul, rua Monte Carlo, rua Olinda, rua Oslo, rua Pederneiras, rua Pinheiro Verde, rua Pirajá Cirilo, rua Piratininga, rua Prússia, rua Rio Claro, rua Santo André, viela Senador Cortes, rua Sertãozinho, rua Sorocaba, rua São Bernardo, rua São Caetano, rua São João Nepomuceno, rua São João do Oriente, rua Tapus, rua Trovão, rua Uniflor, rua Varsóvia, rua Vera Cruz, rua Zaire.

Jardim Jovaia

Rua Anhembi, rua Araranguá, rua Araçoiaba da Serra, rua Batuara, rua Bom Jardim da Serra, rua Doutor Célio Pereira Araújo, rua Francisco A Pinto, viela Frota, rua Gravatal, rua Grão Pará, praça Ito, praça José Manoel de Freitas, praça José do Patrocínio, viela Maio, praça Maria Augusta Rinaldi, rua Pacule, rua Pedro Alexandre, rua Projetada, praça Ramos, rua Salto do Itararé, rua Santa Cecília Pavão, rua Santo Antônio do Paraíso, rua Siderópolis, rua São Jerônimo da Serra, rua São Sebastião da Amoreira, rua Tejupa, viela Tietê, rua Timburi, rua Tubarão, rua Urna, rua Particular das Oliveiras, praça do Chá.

Jardim Divinolândia

Rua Alexandre Coelho, rua Alípio de Souza, rua Antônio Marques, avenida Carilau Cerri, rua Dona Dalvina, rua Dona Pina, avenida Ismaela Carbonel, rua Joaquim Borges, rua José Gouveia, rua José Rodrigues, rua Luciano Fernandes, avenida Maria Cerri, avenida Norberto Braz.

Domingo, dia 3

Jardim América

Rua Arthur de Azevedo, rua Augusto, rua Augusto dos Anjos, viela Canhotinho, rua Catulo da Paixão Cearense, rua Dom Joaquim, rua Graciliano Ramos, rua José Lins do Rego, rua José de Alencar, viela Laje, rua Manuel de Barros, rua Martins Fontes, viela Salvador Broco, rua Inglaterra.

Jardim Monte Carmelo

Rua Aracaí, rua Marquês de Beccaria, rua Dionísio, rua Estrela do Indaiá, viela Ferros, rua Flávio de Carvalho, rua Ibirajuba, rua Icaraíma, rua Iguatama, rua Itapogipe, rua Japaraíba, rua Luiz Moreira, rua Pains, rua Paulo Afonso, rua Pimenta, rua Porto União, rua Santa Rosa da Serra, rua Santo Estevão, viela Xanxere, viela Zati, rua Hungria, avenida Otavio B. de Mesquita (do número 2.136 ao 2.525).

Jardim Scyntila

Rua Bernardo R. Fernandes, rua Campo Grande, rua Campo Mourão, rua Gana, rua Haiti, rua Inhauma, rua Laranjeiras, rua Naief Jamb, rua Pedra Dourada, rua Porto Firme, rua Presidente Epitácio, rua Procópio Ferreira, rua Rancharia, viela Rancharia, rua Regente Feijó, rua Sandovalina, rua São Francisco do Pará, rua São José do Ribamar, rua São João do Caiuá, rua São Luiz, rua Tapejara.

Jardim Ipanema

Rua Abel Silva, rua Abelardo Abrunhosa, rua Ana Coelho da Silveira, rua Bispo César D. Filho, rua Dr. Carlos A. Rabello de Freitas, rua Emílio Vigorito, rua Jorge Elias Mudallel, rua Lupércio Miranda, rua Maria Lúcia, rua Nelson de Andrade, rua Padre Bento, rua Rosana Capella Cardoso, rua Candida R. Barbosa, rua Luiz Wade Piccini, rua Luiz Fernando Soares, rua Paulino moino, rua Gino Nello Rinaldi, rua Prof. Durvalina de castro, rua Maria de Lourdes Rocha, rua Vinte e Nove de Janeiro.

Jardim Alvorada

Rua Eliane, rua João de Souza, rua Alexandre Maurus, rua Arminda Maurus, rua São Sebastião do Maranhão, rua Campo Belo, rua Camboriu, rua Jaraguá do Sul, rua Alvorada.