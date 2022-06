Filha é presa após matar o pai com barra de ferro na Vila Progresso

Uma mulher matou o próprio pai dentro do apartamento da família na Vila Progresso. A vítima, Oscar Yukie Yanagui, de 78 anos, morava com a filha, Lucilene Yukie Yanagui, de 51 anos, em um apartamento. O caso aconteceu por volta das 14h da última terça-feira (28).

De acordo com o síndico do prédio, que não quis se identificar, as brigas entre o idoso e a filha eram constantes. Um boletim de ocorrência por violência doméstica já havia sido feito por Lucilene anteriormente. Moradores do residencial relataram que era comum ouvir gritos e barulhos de quebra de objetos vindos do imóvel.

Lucilene foi presa preventivamente e encaminhada para o presídio feminino de Franco da Rocha. Ela relatou que foi espancada pelo pai durante anos e chegou a registrar um boletim de ocorrência em 2016.

Na terça-feira, após mais uma briga entre pai e filha, um vizinho afirmou que ouviu o idoso gritando por socorro e decidiu arrombar a porta do apartamento. Ao entrar, a testemunha encontrou Lucilene com uma barra de ferro em mãos e Oscar caído no chão, ferido. Ela foi presa em flagrante.

O resgate foi acionado para atender o homem, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Após o crime, a mulher permaneceu no local e aguardou a chegada das equipes policiais. Parentes do idoso, entre eles outra filha da vítima, que mora em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, foram informados e se deslocaram a caminho da capital.

Ao ser questionada, a filha afirma que o pai a agrediu a vida inteira. Ela foi presa em flagrante e segue à disposição da Justiça. O caso foi registrado como homicídio pelo 1º Distrito Policial de Guarulhos, que requisitou perícia.