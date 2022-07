Guarulhos celebra o 1º ano de implantação da coleta seletiva

O salão de artes do Centro Municipal de Educação Adamastor, no Macedo, recebeu na última sexta-feira (8) o evento de celebração do 1º ano de implantação da coleta seletiva em Guarulhos e também de dois meses de atendimento pelo serviço a 100% da cidade.

Autoridades municipais e representantes das sete organizações de catadoras e catadores de resíduos recicláveis que atuam em Guarulhos (CoopReciclável, Guarulhos Recicla, Luta e Vida, Recicla Mais Guarulhos, Sinergia Brasil, Eco Guarulhos e Resíduo do Bem), gerando trabalho e renda para 160 famílias, também participaram do evento, que teve ainda prestação de contas dos investimentos realizados pela Prefeitura no setor por meio de acordos de cooperação técnica com a Pragma Soluções Sustentáveis e a Associação Nacional de Catadoras e Catadoras de Materiais Recicláveis (Ancat).

Para o vice-prefeito, Professor Jesus, presente ao Adamastor, preservar o meio ambiente é dever de todos. “Ampliar a coleta seletiva para 100% da cidade significa zelar e preservar os recursos naturais. Todos nós temos a responsabilidade de cuidar do meio ambiente e devemos ser agentes de transformação”, afirmou.

De acordo com Rodnei Otávio Minelli, secretário de Serviços Públicos, o resultado do trabalho tem dado resultados acima da expectativa. “Em apenas um ano atingimos 4% de reaproveitamento, mesmo percentual de cidades que já praticam coleta seletiva há cinco anos. A adesão da população tem sido fundamental para tal resultado e temos a certeza de que a cada dia mais pessoas estão se conscientizando sobre a importância da preservar os recursos naturais do planeta”, disse o gestor.

A agenda de bairros e outras informações sobre a coleta seletiva em Guarulhos estão disponíveis em www.guarulhos.sp.gov.br/coleta-seletiv