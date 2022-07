Arraial dos CEUs reúne mais de 10 mil pessoas de diversas regiões de Guarulhos

Ao longo do último sábado (9) a Prefeitura de Guarulhos promoveu mais uma festa julina repleta de comidas e bebidas típicas, shows, dança de quadrilhas e diversão para toda a família no CEU Continental. O Arraial dos CEUs 2022 aconteceu de forma regional nos últimos três sábados para mais de 10 mil pessoas de diferentes regiões da cidade, incluindo os CEUs Bonsucesso e Paraíso-Alvorada.

O evento, promovido pela Secretaria de Educação, envolveu principalmente os moradores dos bairros Pimentas, Bonsucesso, Cumbica, Vila Galvão e Centro para apreciar o melhor da cultura popular brasileira, momentos de alegria e brincadeiras.

“Além de oferecer um sábado de muita diversão para a comunidade, esta comemoração mostra que é possível democratizar o acesso à cultura e à arte de forma geral. Isso é ocupar espaços públicos pelos próprios moradores, envolvendo o público de todas as idades”, destacou o secretário de Educação, Alex Viterale.

Para Bianca Gattone, gestora do CEU Continental, foi emocionante ver a comunidade envolvida e animada na festa junina. “Conseguimos sentir que os munícipes já se apropriaram do espaço. Um trabalho feito a muitas mãos para receber todos com muito carinho e acolhimento”, ressaltou.

Escola 360

Toda a organização do arraial foi pensada e executada integralmente pelas equipes do programa Escola 360, distribuídas nos CEUs e nos Centros Municipais de Educação.

A união da equipe foi perceptível em cada etapa do evento, desde a organização até a festa em si. “Os gestores e as equipes de cada unidade se dividiram em comissões que cuidaram da decoração dos ambientes, apresentações, credenciamento das barracas de comidas e bebidas, brincadeiras, locução, limpeza, montagem e desmontagem de toda a festa”, explica Teresa Miras, gestora do CEU Ponte Alta, sobre o sucesso do arraial.