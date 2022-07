Prefeitura entrega 73 títulos de propriedade a moradores do Jardim das Nações

A Prefeitura de Guarulhos entregou 73 títulos de propriedade a moradores do Jardim das Nações no último sábado (9). Por mais de 40 anos os habitantes do local lutaram pela documentação de suas residências, uma vez que a imobiliária responsável relutava em resolver os trâmites burocráticos relacionados ao processo com os antigos herdeiros do loteamento.

Muitos moradores não acreditavam que conseguiriam o tão sonhado documento de sua residência, mas após passarem por todo o processo de regularização fundiária receberam o título das mãos do prefeito Guti e do secretário de Habitação, João Dárcio, que estiveram no local.

A atual administração já entregou, desde 2017, mais de dois mil títulos de propriedade que asseguram aos moradores que o lugar em que vivem são definitivamente seus lares. “Esse é um dos compromissos da nossa gestão com a população guarulhense, e nosso time segue trabalhando duro para que todas as pessoas tenham regularidade”, enfatizou o prefeito.

Com a documentação, o primeiro morador da rua Inglaterra, Ademar de Oliveira, que vive na região há 42 anos, agora tem uma garantia que reconforta sua família. “É uma sensação de muita alegria receber hoje essa escritura definitiva, pois sabemos que a casa é nossa mesmo e que ninguém mais toma. Sempre ficávamos com aquela sensação de medo e de que nunca teríamos a documentação na mão. Mas hoje o dia chegou e só temos a agradecer, estamos muito felizes”.

Para Roseli Magalhães, moradora há 39 anos do bairro, a data marcou a realização de um sonho que parecia apenas uma promessa por décadas. “Nunca pensei que eu fosse pegar o documento assim como foi, sem ter que pagar nada. Nós somos aposentados e não temos condições (financeiras), então é um grande começo. Sou muito grata ao Guti por toda a alegria que ele proporcionou aos moradores”, agradeceu.

“Não tem como mensurar o que eu estou sentindo. É muito gratificante porque eu sei que agora é minha casa mesmo. Isso me traz muita segurança”, relatou emocionada Denise Carvalho, que aguardou mais de três décadas.

O secretário de Habitação, João Dárcio, ressaltou a importância da entrega. “É muito gratificante ver o nosso trabalho sendo concretizado. O prefeito nos deu a missão de resolver essa situação e os moradores esperavam há anos por isso. Com esse documento podemos afirmar que o imóvel é realmente deles, levando dignidade a todos”.

A lei 7.804/2019, que trata da regularização fundiária (Reurb) no município de Guarulhos, consiste de um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de núcleos urbanos informais e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.