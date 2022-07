CadMóveis já atenderam mais de 36 mil famílias desde 2020 em Guarulhos

As três unidades do CadMóvel, equipamento móvel de atendimento da Prefeitura, já atenderam desde 2020, quando o projeto teve início, um total de 36,2 mil famílias em Guarulhos. Apenas no primeiro semestre de 2022 o número de atendimentos foi de 11 mil, contra 4 mil em 2020 e 21,2 mil no ano passado.

As unidades têm o objetivo de facilitar o acesso dos munícipes aos serviços socioassistenciais oferecidos em Guarulhos por meio do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), principal banco de dados do governo federal para famílias em situação de vulnerabilidade social. Com o CadÚnico as famílias têm acesso a benefícios como Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica, ID Jovem, Viva Leite, BPC-Loas, entre outros.

As três unidades já passaram por bairros como Recreio São Jorge, Pimentas, Taboão, Bonsucesso, Jardim Bananal e Jardim Presidente Dutra, entre outros.

Endereços atuais

CadMóvel 1 – CEU Presidente Dutra

Rua Maria Paula Mota, s/nº, Jardim Presidente Dutra

Até 29 de agosto

CadMóvel 2 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 5 de dezembro

CadMóvel 3 – EPG Álvaro Mesquita

Rua Guimarães Rosa, 124, Jardim Bananal

Até 12 de setembro