Mais de 6 mil famílias já foram atendidas pela Van do CadÚnico em Guarulhos

A Van do Busca Ativa, conhecida como Van do CadÚnico, já atendeu 6,2 mil famílias em Guarulhos desde o início do projeto, em novembro de 2021. O equipamento da Prefeitura recebeu, somente no primeiro semestre de 2022, 5.302 famílias, uma média de 883 atendimentos por mês.

O objetivo do equipamento é circular pelos bairros da cidade para localizar famílias em situação de vulnerabilidade social e inseri-las no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) a fim de que tenham acesso aos diversos benefícios sociais que são oferecidos em Guarulhos.

Entre os programas a que o CadÚnico oferece acesso estão Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, ID Jovem e Viva Leite.

A programação do equipamento é divulgada semanalmente nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Guarulhos. No momento a van está nos condomínios Flamboyan, Araucária e Acácia, situados na rua Tenry, 11, Vila Sadokim, até 22 de julho.

Para mais informações o munícipe deve entrar em contato com a gestão do CadÚnico por meio dos telefones (11) 2087-4270 / (11) 2408-7020 ou pelo WhatsApp (11) 99508-5210.