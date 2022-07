Curso irá capacitar condutores do transporte escolar no atendimento a pessoas com deficiência

Quarenta condutores e auxiliares do transporte escolar serão capacitados para o atendimento de pessoas com deficiência por meio de palestra e uma simulação sobre a percepção desse público em situações cotidianas na próxima quarta-feira (20), no auditório da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo). O objetivo da Prefeitura de Guarulhos é sensibilizar os profissionais e compartilhar um conjunto de técnicas e abordagens para o transporte seguro desses estudantes.

Na simulação os profissionais serão vendados para vivenciar a locomoção no bairro, com um percurso que passará por travessia sinalizada, ponto de ônibus, piso tátil, árvores, entre outros. Eles contarão com o auxílio de um guia vidente, um profissional que enxerga normalmente e acompanha a pessoa com deficiência, em ambientes internos e externos, enquanto descreve detalhes visuais do trajeto.

Em sala de aula os participantes vão estudar conceitos técnicos e históricos relacionados às deficiências, termos corretos, métodos de transporte seguro, a inclusão de deficientes por meio da postura do condutor e abordagens para lidar com cenários, como rotinas de pessoas com autismo ou crises de epilepsia em crianças.

O curso será dividido em duas turmas: uma no turno matinal, das 8h às 12h, e outra à tarde, das 13h às 17h. Ainda há vagas e o interessado deve entrar em contato pelo telefone (11) 2414-3685.