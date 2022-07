Beneficiários do BPC-Loas aumentaram quase 9% em um ano em Guarulhos

O número total de pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC-Loas) aumentou 8,85% no período de um ano em Guarulhos. No mês de maio de 2021 a soma dos benefícios BPC Idoso e Deficiente era de 19.694. Já em maio de 2022 o número saltou para 21.437. Desse total, 8.241 beneficiários eram do BPC Deficiente e 13.196 do BPC Idoso.

O benefício assistencial é pago pelo INSS e está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas). Ele é direcionado a idosos acima dos 65 anos que não contribuíram para a Previdência Social ou não alcançaram o tempo de contribuição suficiente para se aposentar. Já o BPC Deficiente é oferecido a pessoas que tenham algum tipo de deficiência permanente que as impeçam de exercer sua capacidade laboral ou de ter uma vida normal. Esse benefício garante o pagamento mensal de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.212.

Aqueles que se enquadrem nos requisitos citados acima e queiram dar entrada no pedido de benefício devem ter a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Além disso, é necessário que a família tenha renda per capita (renda por pessoa da casa) de até 25% do salário mínimo, o que representa R$ 303. Após se inscrever no CadÚnico o interessado deve dar entrada no benefício junto ao INSS por meio do telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.

Para se inscrever no Cadastro Único é necessário procurar o atendimento nos seguintes postos:

Central do CadÚnico (mediante agendamento): avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima

Telefones: 2408-7020 / 2087-4270 e WhatsApp: (11) 99508-5210

Centros de Referência da Assistência Social (Cras): https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

CadMóvel 1 – CEU Presidente Dutra

Rua Maria Paula Mota, s/nº, Jardim Presidente Dutra

Até 29 de agosto

CadMóvel 2 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 5 de dezembro

CadMóvel 3 – EPG Álvaro Mesquita

Rua Guimarães Rosa, 124, Jardim Bananal

Até 12 de setembro

Van do CadÚnico – Condomínios Flamboyan, Araucária e Acácia

Rua Tenry, 11, Vila Sadokim

Até 22 de julho