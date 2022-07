Prefeitura promove no próximo final de semana o 1º Festival de Inverno de Guarulhos

A riqueza musical das atividades das orquestras da cidade e dos grupos do Conservatório Municipal motivou a realização do 1º Festival de Inverno de Guarulhos, ação cultural gratuita que acontece nos dias 23 e 24 de julho, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 10h às 20h, no Bosque Maia.

Inspirado nos grandes festivais de inverno que acontecem em diversas cidades do país, o evento é uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, que por meio da Secretaria de Cultura objetiva a circulação de eventos culturais em espaços públicos da cidade.

Em meio à programação, o 1º Festival de Inverno oferece ao público do Bosque Maia espetáculos e concertos ao ar livre com as orquestras Gru Sinfônica e Orquestra Jovem (OJMG) e mais de 20 grupos musicais do conservatório, dentre os quais Big Band Prata da Casa, Banda Sinfônica, Roda de Choro do Samuka, Almanaque, Guarulhos Pop’s Orchestra, entre outros, que são formados por professores e alunos da instituição.

Confira a programação

Sábado | 23 de julho

10h – Maurício Liberal

11h – Glowing Tree

12h – Guilherme Vazquez e Ronnie Oliveira

14h30 – trompete.com.br / Boca no Trombone

16h – Passagem de Som Tati Gurgel

17h – Cia. de Teatro Musical – Tati Gurgel

18h – Passagem de som da OJMG

19h – Guarulhos Pop’s Orchestra

20h – Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos – Trilhas de filmes e de animação

Domingo | 24 de julho

10h – Violino Infantil Conservatório Municipal de Guarulhos

11h – Pianistas do Conservatório Municipal de Guarulhos

12h – Brains on Fire

13h – Grupo Árias e Cantigas

14h – Grupo Guarucellos / Corda Bamba

15h – Groo Jazz

16h – Passagem de som GRU Sinfônica

17h – Roda de Choro do Samuka

18h – Orquestra GRU Sinfônica – Grandes Aberturas Românticas

O Bosque Maia fica na avenida Paulo Faccini, s/nº, Centro.

Para saber mais sobre os eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.