Fundo Social de Guarulhos recebe 8 toneladas de alimentos do Falcões Moto Clube

Cerca de oito toneladas de alimentos foram doados ao Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Guarulhos pelo Falcões Moto Clube Raça Liberta nesta segunda-feira (18). Os alimentos são fruto da arrecadação realizada no 27º aniversário do clube, comemoração que aconteceu durante quatro dias com shows e muita comida no Internacional Eventos. As equipes do FFS estavam presentes no aniversário para auxiliar na arrecadação, que aconteceu na porta do evento.

O prefeito Guti visitou o local no sábado (16) e, além de também fazer a sua contribuição, incentivou os moradores de Guarulhos a comparecerem e ajudarem por meio de uma live nas redes sociais. “Esses alimentos serão destinados para pessoas que precisam muito, para combatermos a fome. Contar com a ajuda de instituições de renome na cidade é muito importante para nós”, disse.

“Trata-se de uma parceria que deu certo. Todo ano a gente sempre faz e ficamos muito felizes em contribuir”, afirmou Perci Bernardoni, mais conhecido como Barata, o presidente do clube.