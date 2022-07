Artistas de Guarulhos são destaque no Revelando São Paulo 2022

Depois de dois anos, artistas guarulhenses ligados à cultura popular voltam aos palcos da edição presencial do Revelando São Paulo, o maior festival de cultura tradicional do Estado. O evento, repleto de gastronomia, artesanato, manifestações culturais e shows, volta ao Parque da Água Branca, na zona oeste da capital, entre os dias 20 e 24 de julho, das 10h às 20h. A entrada é gratuita.

O Revelando São Paulo 2022 objetiva promover a troca de experiências, a articulação entre comunidades e a extroversão de saberes e fazeres com o melhor da cultura popular guarulhense e de outros municípios do Estado.

Formado pelos violeiros Jair Bueno, Osvaldo Viola, Nascimento e Guaru, o Quarteto Raiz sobe ao palco nesta quinta-feira (21), às 13h30. No repertório, os guarulhenses levam para a festa uma pitada da música sertaneja tradicionalmente perpetuada na cidade, canções saudosas, energia e muita interação entre os participantes.

No domingo (24), às 15h, é a vez da Folia de Reis Estrela Dalva encantar os visitantes do Parque da Água Branca com a tradição antiga da cidade, sem deixar de inovar. A companhia é composta por homens e mulheres, e os palhaços, que antes eram rigorosamente representados somente por homens, são também desempenhados por mulheres.

Os visitantes do Parque da Água Branca vão se encantar ainda com os itens artesanais locais que compõem a feira de artes do espaço. Neste ano Guarulhos terá seu artesanato totalmente representado no Revelando São Paulo pela tipicidade e a origem da arte indígena de várias etnias espalhadas pelos bairros da cidade e na comunidade multiétnica Filhos Dessa Terra, na região do Cabuçu, onde se concentram a casa de rezas, tradições e artesanato.

Filtros do sonho, arco e flecha, maracá, zarabatana, pintura corporal, pau-de-chuva, colares, brincos, pulseiras e anéis são alguns dos artigos do artesanato indígena guarulhense disponíveis durante o festival em três estandes de oito etnias: Pankararu, Pankararé, Wassu Cocal, Tupi, Kaimbé, Xukuru Ororubá, Cariri Xocó e Xucuru Cariri, representados pelos titulares Maria Anita Granjeiro dos Reis (Pankararé), Simone Paulina da Silva (Pankararu) e Sidney Máximo da Silva (Wassu Cocal).

O Revelando São Paulo 2022 é um evento gratuito, reúne participantes de mais de 120 municípios e é realizado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A iniciativa celebra e valoriza a cultura popular e tradicional de São Paulo.

