Expo Aflord Arujá termina neste final de semana

Este é o último final da Expo Aflord Arujá e os produtores de flores da região da via Dutra esperam pelo público para conferir a feira para exposição e vendas de flores, que funcionará das 8h às 18h neste sábado (3) e domingo (4), na avenida PL do Brasil, Km 4,5 – Jaguari.

Uma lenda romântica japonesa chamada Tanabata Matsuri ganha forma no Pavilhão de Exposição, ao ser representada por centenas de vários de flores. Orquídeas, hortênsias, gérberas, girassol, suculentas, cactos, entre centenas de outros tipos de flores, retratam a história de uma princesa chamada Orihime, e um jovem rapaz, Hikoboshi, que se apaixonaram e foram punidos, separados em lados opostos da Via láctea. Na mitologia japonesa, o casal é representado pelas estrelas Vega (Orihime) e Altair (Kengyu), que ganham vida no pavilhão por meio das flores. Outros trechos desta lenda também estarão representados com vasos e plantas ornamentais. Ainda segundo a lenda, pedidos podem ser feitos em filipetas de papel para que sejam incinerados e, assim, atendidos pelo casal. Desde que a feira foi aberta, milhares de pedidos já foram feitos no Tanabata, que é uma das atrações do Pavilhão de Exposição, decorado com mais de 4 mil vasos de flores.

Se o visitante gostar do que viu na exposição, certamente poderá levar uma espécie para sua casa. O Pavilhão de Vendas tem quase todas as espécies disponíveis para compra, e o melhor é que estão a preço de produtor, a partir de R$ 2,50. São mais de 10 mil itens, entre flores, plantas, insumos e vasos.

Uma espécie de orquídea que vem chamando a atenção dos visitantes é a chamada Black Shower É uma orquídea pendente, com flores com predominância na cor preta, por isso, o nome, que iniciou a floração no mês de agosto. Além de estar à mostra no Pavilhão de Exposição, também estará disponível para a venda por um preço bem acessível.

Outra novidade é a espécie Pata de Canguru (Anigozanthos flavidus), uma planta de jardim recém-lançada, originária da Austrália, e que também estará em exposição e à venda na Expo Aflord.

Praça de Alimentação e Shows Culturais e Japoneses

Quem for à Expo Aflord também pode saborear diversos pratos da culinária japonesa e diversos tipos de pratos na Praça de Alimentação. Tem diversas opções gastronômicas, como refeições, porções, lanches e sobremesas. São mais de 20 boxes e sete food trucks.

A feira de flores também oferece shows gratuitos durante o dia todo, inclusive típicos japoneses. A programação pode ser conferida no site do evento: http://www.aflord.com.br/programacao.

Mini-shopping e Área Kids

A feira ainda tem estandes com produtos eletrônicos, vestuário, itens domésticos e de uso em geral à venda. São 89 estandes com itens diversos para compras. Enquanto os adultos fazem suas compras, as crianças podem se divertir na área Kids, com serviço de monitoria em alguns brinquedos.

Ingressos e Estacionamento

Os ingressos para a 29ª Expo Aflord podem ser adquiridos antecipadamente pelos links:

SYMPLA: https://www.sympla.com.br/evento/29-expo-aflord-2022-aruja/1565258

APPTICKET: https://appticket.com.br/expo-aflord-2022

Ingresso Bilheteria: R$ 40 inteira/ R$ 20 meia

Estacionamento: R$ 25,00

Serviço:

A 29ª Expo Aflord continua neste final de semana: dias 27 e 28 de agosto e 03 e 04 de setembro.

Horário: das 8h às 18h

Endereço: Parque Aflord Arujá: avenida PL do Brasil, Km 4,5 – Jaguari, Arujá/SP

Informações: (11) 4655-3006 e (11) 4655-4222