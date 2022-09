Food Truck do Bem atenderá no Vila Carmela a partir do próximo dia 12

O Food Truck do Bem, equipamento da Prefeitura de Guarulhos que fornece marmitas gratuitamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, atenderá na rua Serra do Ouro, 857, Vila Carmela, a partir do dia 12 de setembro. As senhas para a retirada das refeições começam a ser entregues às 11h30 no próprio equipamento e as refeições são fornecidas a partir das 12h, de segunda a sexta-feira.

No momento a unidade está no Morro da Chiquinha, no Recreio São Jorge (rua Conceição do Araguaia, 215), e já serviu mais de seis mil marmitas somente naquele local. “Além dos restaurantes populares, esse é um serviço de combate à insegurança alimentar das famílias guarulhenses. Nós mapeamos os locais com mais necessidade e enviamos o Food Truck do Bem para lá por cerca de um mês”, explicou Fábio Cavalcante, secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, pasta responsável pelo serviço.